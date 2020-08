Ajax wint zonder Blind en Van de Beek van Eintracht Frankfurt

Mohammed Kudus had slechts anderhalve minuut nodig om te scoren. Beeld BSR Agency

Van de Beek staat op het punt een transfer te maken. De aanvallende middenvelder werd uit voorzorg (kans op blessures) aan de kant gehouden. Promes speelde op 10, zoals hij dat in deze voorbereiding al vaker deed. Trainer Erik ten Hag deelde Van de Beek de afgelopen weken namelijk geregeld in bij het B-elftal: “Want als Donny een transfer maakt, moet ik ook anderen op zijn positie hebben geprobeerd. Doe ik dat niet dan schaad ik de belangen van Ajax.”

Promes zorgde voor veel paniek in de defensie van Eintracht. In de vierde minuut trof hij doel, na een listig hakballetje van Lassina Traoré. De spits legde voor rust nog twee keer een bal panklaar voor Promes, maar die raakte de lat en even later de voet van keeper Kevin Trapp. Tussendoor tikte Promes ook nog een lage voorzet van Dusan Tadic tegen de paal.

Om kansen te creëren is Ajax dus niet alleen afhankelijk van Hakim Ziyech. Dat is een niet onbelangrijke conclusie na een oefencampagne van vier weken zonder nederlaag en een trits doelpunten. Met uitschieters tegen RKC (6-1), FC Utrecht (5-1) en Red Bull Salzburg (4-1).

Ten Hag is veel van zijn internationals nu kwijt aan de Nations League. Ook het Nederlands elftal moet aan de bak: 4 en 7 september speelt Oranje tegen respectievelijk Polen en Italië in de Johan Cruijff Arena. “Volslagen idioot,” vindt Ten Hag. “Je bouwt een ploeg op naar het begin van een nieuw seizoen, maar voordat het echte werk begint, ben je je spelers kwijt voor twee interlands.”

Ten Hag lijkt Ajax’ basisformatie wel in zijn hoofd te hebben, al probeerde hij in de laatste oefenwedstrijd nog wel wat dingen uit. Spits Lassina Traoré werd na een helft vervangen door Mohammed Kudus. De Ghanees had in de punt van de aanval anderhalve minuut nodig om te scoren. Na een snelle counter via Promes en Antony schoot Kudus van dichtbij raak.

Donny van de Beek was aandachtig toeschouwer in de Johan Cruijff Arena. De middenvelder staat op het punt om een transfer te maken. Beeld BSR Agency

Maar met twee treffers haalde Ajax een veel te laag rendement uit het aantal scoringskansen, ook al speelde pech daarbij ook een rol. Na rust raakte ook Edson Álvarez nog de lat met een vlammend schot. Maar het was alleen Eintracht dat nog scoorde, via Andre Silva uit een corner.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui (88. Dest), Schuurs, Martínez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch (74. Neres), Promes (88. Ekkelenkamp), Antony, Traoré (46. Kudus), Tadic