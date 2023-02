Ajax wint van Vitesse, maar heeft kopzorgen om corners

Alvarez scoort met een kopbal. Beeld ANP

Ajax heeft dit seizoen grote moeite met het verdedigen van corners. Donderdag dwong Union Berlin de Amsterdammers op de knieën met aanvallen door de lucht. Zowel de 1-0 als de 3-1 in Duitsland kwam voort uit een hoekschop. Het kostte Ajax een plek in de achtste finales van de Europa League. Drie dagen later in stadion Gelredome kon Marco van Ginkel na een half uur vrij inkoppen bij een corner.

De cijfers zijn schrikbarend. Ajax kreeg in 32 duels, in alle competities, al elf doelpunten tegen uit een corner. Vorig seizoen waren dat er slechts drie in 42 wedstrijden.

John Heitinga en zijn staf zijn er constant mee bezig om die hardnekkige fouten uit het spel te krijgen, net als de organisatie bij balverlies, maar de trainer wilde zondag de nadruk leggen op het resultaat. “Het is knap dat je na zo’n teleurstelling als donderdag, met weinig hersteltijd, deze wedstrijd op wilskracht en mentaliteit hebt gewonnen. Elk gelijkspel is voor ons een nederlaag. Willen moet móeten worden.” En Davy Klaassen: “Als we aan het eind van het seizoen hopelijk met de schaal staan, zul je aan dit soort potjes terugdenken.”

Hoge beloning voor zwakke eerste helft

Anderhalve minuut na de openingstreffer van Van Ginkel kwam Ajax met een antwoord. Klaassen, die een sterke wedstrijd speelde, kreeg de bal na een vrije trap enigszins gelukkig voor zijn voeten in de Arnhemse vijfmeter. Het zijn kansjes die je de middenvelder niet moet geven: oud-Ajaxkeeper Kjell Scherpen had het nakijken.

Het was een hoge beloning voor een zwakke eerste helft. Heitinga had drie dagen na de uitschakeling in de Europa League gekozen voor de onderhand vertrouwde ‘eredivisieformatie’. Met Edson Álvarez in de laatste linie, Owen Wijndal als linksback en Calvin Bassey op de bank. Het spel helde een helft lang wel heel erg naar links, waar Wijndal, Klaassen en Steven Bergwijn elkaar redelijk vonden. De dynamiek aan de rechterkant ontbrak volledig. Vooral rechtshalf Steven Berghuis vocht wanhopig tegen zijn eigen balverlies. Mohammed Kudus kwam daardoor ook nauwelijks in het stuk voor.

Heitinga greep opnieuw tijdens de pauze in. Hij toont zich een trainer die er geen gras over laat groeien als de uitvoering hem niet zint. “Ik kijk niet naar de minuut om te wisselen. Als we na de eerste helft in de kleedkamer komen, overleggen we met de hele staf. Even alles op een rij en ieders mening horen. Maar ik had al in mijn hoofd om te wisselen. Als de ene speler een keer wat minder is, komt een ander erop. We moeten het samen doen.”

Bassey kwam in de ploeg voor Berghuis, Álvarez moest weer bijspringen op het middenveld om het countergevaar van Vitesse te beteugelen. De snelle Million Manhoef, die Ajax voor de winterstop met twee goals in de Johan Cruijff Arena al zoveel pijn deed (2-2), was ook zondag een plaag voor de titelkandidaat. De zoon van kickbokser Melvin Manhoef had Vitesse voor rust op voorsprong kunnen zetten, maar zijn schot werd gestopt door keeper Gerónimo Rulli.

Stabieler Ajax

In de tweede helft toonde Ajax zich stabieler, met Bassey die Manhoef aan banden legde en Álvarez die de zone vóór de defensie volledig controleerde. Ironisch genoeg leidde een Amsterdamse corner tot de 2-1. Álvarez, de beste kopper in de selectie, torende hoog boven de geel-zwarte verdedigers uit. En het moet gezegd: ook de Mexicaan werd daarbij geen strobreed in de weg gelegd. Het was pas zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen. Hij scoorde wel tegen Rangers in de Champions League, met een kopbal. Vorig seizoen scoorde hij vijf keer, waarvan vier keer met zijn hoofd.

Álvarez groeide uit tot de beste man op het veld. Zijn winnende doelpunt is belangrijk in de titelstrijd. Ajax blijft in het spoor van koploper Feyenoord, dat met 4-2 won van Fortuna. Het verschil blijft drie punten.

En zo echoden de woorden van Erik ten Hag na in stadion Gelredome. De gewezen trainer van Ajax eiste een reactie van zijn ploeg na een grote deceptie. De spelers mochten na een Europese uitschakeling 24 uur rouwen en moesten dan de mouwen weer opstropen. Die winnaarsmentaliteit leverde Ajax drie kampioenschappen op. Heitinga: “We moesten donderdag diep gaan, de eerste helft vandaag was ook moeizaam. Des te knapper dat we zo strijdbaar waren in de tweede helft.”