Ajax wint van Rangers FC en tankt vertrouwen op Ibrox

Ajax heeft bij het afscheid van de Champions League weinig te duchten gehad van Rangers FC. De 3-1 zege is een welkome opsteker in de aanloop naar de topper tegen PSV.

Slecht nieuws was er voor Ajax ook op deze druilerige dinsdagavond op Ibrox. Owen Wijndal, die als linksback aan het duel mocht beginnen en sterk voor de dag kwam, raakte kort voor rust geblesseerd bij een op het oog onschuldige glijpartij. Op een verhard stuk achter zijn eigen achterlijn verstapte Wijndal zich waarna hij met een van pijn verwrongen gezicht naar zijn rechteronderbeen greep. Hij moest door clubarts Wijne en een fysiotherapeut worden ondersteund op zijn trieste aftocht naar de kleedkamer.

Wijndal, nog maar net terug uit de ziekenboeg, kreeg tegen Rangers voor het eerst sinds 14 augustus weer een basisplaats. Trainer Alfred Schreuder passeerde de ervaren Daley Blind. Die aanpassing wierp al binnen vier minuten vruchten af. Dusan Tadic gaf de bal mee aan de opgekomen Wijndal, diens voorzet werd door spits Mohammed Kudus met een subtiele voetbeweging klaar gelegd voor Steven Berghuis. Met een zacht lobje passeerde de middenvelder keeper Allan McGregor (0-1).

Berghuis moet na die vroege treffer even hebben teruggedacht aan de wedstrijd vorige week tegen Liverpool, toen hij in de derde minuut juist verzuimde een riante scoringskans te verzilveren. Die misser kwam Ajax in het verloop van de wedstrijd duur te staan.

Kudus scoort weer

Met scoren had Ajax dinsdagavond minder moeite tegen een opponent die zeeën van ruimte weggaf voor het eigen, morrende publiek. Kudus, die de voorkeur kreeg boven de licht geblesseerde Brian Brobbey, maakte in Glasgow zijn vierde doelpunt in de Champions League.

Ook bij die goal, in de 29ste minuut, speelde Wijndal een voorname rol. De felle back kon een steekpassje van Tadic met een sliding nog net voor het doel krijgen. De Ghanese spits schoot met rechts raak.

Een rimpelloze avond voor Ajax werd kort voor de pauze bruut onderbroken door de ongelukkige val van Wijndal. Opvallend was dat niet Blind maar de jonge Devyne Rensch voor de voormalige speler van AZ in het. Veld kwam.

Rensch speelde met net zo veel flair en aanvalslust als zijn voorganger. Amper binnen de lijnen schonk hij Berghuis een fraaie kans op de 0-3, maar die had het vizier niet de volle negentig minuten op scherp staan. Na rust leek Rensch alsnog een assist op zijn naam te schrijven, maar bij zijn schitterende voorzet op Kudus stond de spits met een half voetje buitenspel volgens de videoarbiter.

Rensch maakte met zijn overtuigende invalbeurt duidelijk dat trainer Schreuder ook links achterin weer een keuze extra heeft. Een hard gelag voor Blind, omdat een van zijn andere concurrenten, Calvin Bassey, in het centrum van de verdediging een solide partij speelde tegen zijn oude club. Niet alleen in defensief opzicht maar ook aan de bal.

Kudus was voor Rangers soms ongrijpbaar in de punt van de aanval, net als in de Arena twee maanden geleden toen Ajax al met 4-0 won. Hij zit Brobbey op de hielen. En onmiddellijk nadat Francisco Conceiçao was ingevallen voor de onzichtbare Steven Bergwijn maakte de kleine Portugees op fraaie wijze het derde Amsterdamse doelpunt. Dat zal Schreuder allemaal tevreden stemmen.

Vooruit kijken

Rangers scoorde alleen uit een penalty, maar de zege voor Ajax kwam nooit in gevaar. Met twee winstpartijen in zes duels kwam Ajax veel te kort om aanspraak te kunnen maken op een plek in de achtste finales van de Champions League. Maar wat ook blijft hangen is het gevoel dat Schreuder in de moeilijke confrontaties met Liverpool en Napoli te weinig heeft gedaan om zijn spelers in een vrij nieuw en nog nauwelijks ingespeeld elftal, houvast te bieden.

Ajax gaat na de winterstop – en na het WK in Qatar – verder in de Europa League, waarin de club tegenstanders van formaat kan treffen zoals Barcelona, Arsenal, Manchester United en Juventus. Maar eerst dus de topper tegen PSV, zondag in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax de voorsprong op de concurrent kan vergroten naar 7 punten.