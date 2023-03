Ajax wint van Heerenveen en mag hoop koesteren: ‘Als we alles winnen, is de titel voor ons’

Kans voor Edson Alvarez tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax in het Abe Lenstra Stadion. Beeld ANP

Het seizoen 2022-2023 stevent af op een heerlijke apotheose, waarin vier clubs elkaar voorlopig geen duimbreed toegeven. Ajax-Feyenoord zal volgende week in de Johan Cruijff Arena voor het nodige vuurwerk zorgen, maar beslissend is het duel niet. In de weken erna speelt Ajax nog tegen PSV (uit), AZ (thuis) en, op de slotdag, FC Twente (uit). Maar als het spel in Friesland maatgevend is, mogen de Amsterdammers hoop koesteren op de 37ste landstitel.

Ajax had in Heerenveen minder dan twintig minuten nodig om het verschil te maken. In de openingsfase vielen drie treffers, waarvan de laatste de mooiste was: Mohammed Kudus verlegde de aanval soepel van de rechter- naar de linkerflank. Steven Bergwijn en spits Dusan Tadic vonden elkaar in een snelle combinatie, de subtiele voetbeweging waarmee Bergwijn de bal over een tegenstander lepelde en hoe hij de kans daarna afrondde, verraadden de klasse van de buitenspeler – die hij de laatste maanden zo vaak verborgen had gehouden.

Het is vaker geconstateerd, maar interim-trainer John Heitinga heeft zijn zaakjes goed, en eigenlijk steeds beter voor elkaar. De keuze van de directie om de 39-jarige coach na het ontslag van Alfred Schreuder aan het roer te zetten, is tot nu toe de juiste gebleken. Assistent Michael Reiziger had die kans ook graag gekregen, en misschien wel verdiend, stelde hij zaterdag in een interview, maar de huidige rolverdeling in de technische staf geeft Ajax wat het nodig heeft.

Vonken vlogen eraf

“Het enige dat wij moesten doen, was ervoor zorgen dat we terug in de race kwamen,” zei Heitinga na de overwinning. “We stonden vijfde en volgende week tegen Feyenoord kunnen we alleen aan kop komen. Dat leeft enorm in de selectie. Er zit een enorme gedrevenheid en felheid in de groep. Afgelopen week op de training, in een grote partij, hadden we een scheidsrechter, grensrechters en een VAR nodig. De vonken vlogen er vanaf.”

Ajax won in de eredivisie zeven keer op rij onder leiding van Heitinga. Spelers bloeien op en herwinnen hun vertrouwen. De één sneller dan de ander, maar er is ontegenzeggelijk sprake van groei. Calvin Bassey is bezig zijn criticasters te overtuigen als rots in de branding in het hart van de defensie en na Kudus gaat ook van de andere vleugelaanvaller Bergwijn nu steeds meer dreiging uit.

Het moet gezegd: Heerenveen gaf Ajax ook alle ruimte om het technische surplus te demonstreren. Zelfs Edson Álvarez, grensbewaker vóór zijn eigen defensie, blies zijn partijtje mee op de Friese speelhelft. Een kordate dribbel van de Mexicaan leidde in de elfde minuut tot de 0-1, een strakke schuiver van Kudus met links in de verre hoek. Vijf minuten later trof Álvarez zelf doel, met een steenharde halve volley die ex-Ajaxkeeper Xavier Mous kansloos liet.

Heerenveentrainer Kees van Wonderen greep kort voor rust in met drie wissels, op een moment dat Ajax had verzuimd om de score nog verder uit te bouwen. Het leverde de Friezen zowaar een goal op. Pelle van Amersfoort kopte raak uit een voorzet van Thom Haye, een van de invallers. De timing van keeper Gerónimo Rulli was overigens beroerd.

Smetje op vlekkeloze middag

Na rust had Rulli nogmaals het nakijken, en opnieuw gebeurde dat bij een hoge voorzet, nu van Osame Sahraoui. Rulli kwam zijn doel uit, maar weifelde. Spits Sydney van Hooijdonk hoefde de bal niet eens vol te raken met zijn hoofd om de Ajaxdoelman te verschalken. De treffer (2-4) viel te laat om Ajax nog echt aan het wankelen te brengen, maar dat de Amsterdammers het zover lieten komen, was een smetje op een verder vlekkeloze zondagmiddag in Heerenveen. Heitinga wilde geen oordeel geven over de tegengoals: “Ik heb ze nog niet teruggezien. We krijgen te veel kopdoelpunten tegen (al veertien dit seizoen, red.), maar dat begint vaak al met de voorzet. Je moet als team zorgen dat die bal niet kan worden voorgegeven.”

Heitinga prees liever het collectief en daarvan, zei hij met nadruk, is Rulli ook onderdeel. De interim-trainer heeft zijn selectie in het gareel gekregen en bouwt gestaag verder aan een min of meer vaste formatie. Daarin was gisteren geen plek voor Davy Klaassen; Kenneth Taylor nam zijn positie in. Die speelde een solide wedstrijd, een optreden dat hij aan het begin van de tweede helft bekroonde met de 1-4, een schot in de korte hoek.

Taylor (20) komt pas net kijken, maar zijn eerste acht maanden als vaste waarde in de selectie verlopen turbulent en zijn uiterst leerzaam. Hij kwam zelf tot de conclusie dat Ajax, ondanks alle perikelen, het kampioenschap nog in eigen hand heeft. Lachend: “Als we alles winnen, is de titel voor ons. Dat klinkt simpel, en dat is het uiteraard niet, maar het klopt wel.”