Ajax wint van FC Utrecht en kan door gelijkspel van PSV nog tweede worden

Jorrel Hato en Brian Brobbey vieren de 2-1. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Het laatste thuisduel van Ajax’ rampseizoen, werd ook een uitzwaaiwedstrijd. Met assistent-trainer Michael Reiziger, die op eigen benen wil staan, en keeper Maarten Stekelenburg (40), die deze week aankondigde te stoppen met keepen, nam Ajax afscheid van twee clubiconen.

Dat gebeurde bij monde van directeur Edwin van der Sar, die aan het eind van een seizoen waarin Ajax zowel nationaal als Europees sportief gezien een flinke pas op de plaats maakte, onder een striemend fluitconcert het veld betrad.

“Dat het een teleurstellend seizoen is, weten we met zijn allen. We moeten deze wedstrijd winnen om te zorgen dat we de volgende stap kunnen maken,” stelde hij, alvorens zijn oud-teamgenoten hakkelend nog even in het zonnetje te zetten.

De overwinning leverde niet veel op. Behoud van de derde plek, die volgende week recht geeft op de play-offs van de Europa League. En dan moest Ajax nog hopen op puntverlies van AZ in Nijmegen, om dat ticket veilig te stellen. Het abonnement op de Champions League? Dat was bij winst van PSV tegen Heerenveen definitief verlopen.

En dat terwijl Van der Sar de voorbije jaren steevast de Europese elite als mikpunt nam. Geen supporter die het verdriet van de voorbije zeven maanden, waarin Ajax geen van de directe concurrenten in de eredivisie versloeg en Europees geen ronde overleefde, liet wegspoelen met een zege in het laatste thuisduel met nummer zeven Utrecht.

Wijndal

Al werden de fans wel wat vrolijker van het spel voor rust. Ajax begon in dezelfde formatie als in het gestaakte duel met FC Groningen afgelopen week: met Owen Wijndal als linksback en Steven Bergwijn als schaduwspits. Zij hadden na twintig minuten de hoofdrol bij de openingstreffer.

Wijndal, misschien wel de teleurstellendste van een elftal aankopen, brak sterk door op links, vond Bergwijn in het midden, die een tegenstander met een heupbeweging afschudde en in de verre hoek zijn twaalfde competitietreffer binnenschoof. Toen waren Brian Brobbey (kopbal), Tadic (vrije schietkans en rebound) en Taylor (over) al dicht bij een goal geweest.

Ajax bleef in het tweede kwart aandringen met de ijverige aangever en afmaker. Maar doordat Wijndal een slap schot met rechts loste, Brobbey schampend met het hoofd de paal raakte en Bergwijn na de mooiste aanval via Tadic en Brobbey het vizier niet meer op scherp had, zocht Ajax met een minimale voorsprong de kleedkamer op.

Daar kreeg de ploeg twee redenen om het gaspedaal verder in te drukken: AZ stond met 0-2 voor tegen NEC, waardoor de Conference League, de Europese competitie waar Van der Sar anderhalf jaar geleden zijn verblijf nog aan koppelde, bij puntverlies dichterbij kwam. Fraaier nieuws was de ruststand in Eindhoven, waar PSV met een 1-2 achterstand het ticket voor de voorronde van de Champions League toch op de tocht zette.

Zwak verdedigen

Maar Ajax zou het Ajax van dit seizoen niet zijn als het zichzelf met zwak verdedigen niet weer in de problemen bracht. Taylor Booth vond Anastasios Douvikas in de doelmond, waarna zowel de tot dan toe sterk spelende Jorrel Hato (17) als drie aangesloten Ajacieden de Griek er niet van weerhielden de kop in het klassement van topscorers te verstevigen met zijn achttiende goal.

Ajax pakte de draad weer op, bleef gretig jagen en combineren en dwong daarmee een nieuwe voorsprong af. Nog niet toen achtereenvolgens Bergwijn en Kudus de bal op de schoen hadden, maar wel toen keeper van FC Utrecht Vasilios Barkas bij een nieuwe redding na een poging van Kudus een rebound van Brobbey niet kon voorkomen. De spits bracht Ajax met zijn dertiende goal weer virtueel op twee punten van PSV: 2-1.

Even later bracht oud-Ajacied Mike van der Hoorn met een kopbal op de paal Utrecht weer dicht bij een stunt in de Johan Cruijff Arena (de bezoekers wonnen in zeven van de laatste twaalf ontmoetingen in Amsterdam). In de vermakelijke wedstrijd golfde het spel in de slotfase op en neer. Het lukte invaller Davy Klaassen in eerst instantie niet de wedstrijd te beslissen en Ajax beleefde aan de andere kant nog hachelijke momenten.

In blessuretijd stelden invallers Mika Godts (fraaie assist) en Davy Klaassen (volley) de zege alsnog veilig. De virtuele marge met PSV, dat Ajax vorige maand in onderlinge clashes om plek twee en de beker aftroefde, wankelde wel. De grote concurrent kwam tegen Heerenveen terug tot 3-3. Door dat punt is het verschil voor de laatste speelronde drie punten.

Daarmee dient zich mogelijk alsnog een zinderende slotronde aan, als Ajax tegen Twente nog in aanmerking komt voor tickets voor drie Europese competities. Maar dat is ook afhankelijk van nummer twee PSV en nummer vier AZ, die elkaar dan in Alkmaar treffen.

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates 90+6. Einde wedstrijd Scheidsrechter Nijhuis heeft afgefloten en Ajax wint dikverdiend van FC Utrecht. Smet op de zege is wel dat Ajax de Utrechtenaren zo lang in de wedstrijd hielden en veel kansen onbenut lieten. Door het gelijkspel van PSV tegen Heerenveen kan Ajax volgende week nog tweede worden. Dan moet de ploeg zelf uit bij Twente winnen en PSV verliezen van AZ. 90+4 Klaassen beslist de wedstrijd Klaassen krijgt de bal voor zijn voeten in de zestien en dan doet de middenvelder wat ie zo vaak doet: scoren. En daarmee beslist hij de wedstrijd. ANP / ANP 87. PSV maakt gelijk In Eindhoven heeft PSV gelijk gemaakt. Als Ajax vandaag wint, kan het bij deze stand volgende week nog altijd tweede worden als PSV verliest van AZ. 83. Wissel Ajax Doelpuntenmaker Brobbey loopt al een tijdje moeilijk en wordt vervangen door Godts. 79. Wissel Utrecht Oud-Ajacied Van der Hoorn gaat eruit en voor hem komt in de plaats Ruben Kluivert. Inderdaad een zoon van Patrick Kluivert. 78. PSV heeft gescoord In Eindhoven is gescoord en heeft PSV de aansluitingstreffer tegen Heerenveen gemaakt. Het staat daar nu 2-3. 74. Utrecht kopt op de paal Uit een vrije trap kopt oud-Ajacied Van der Hoorn op de paal. Het is de tweede kans van Utrecht en direct is het weer gevaarlijk. 72. Wissel Utrecht Booth verlaat het veld en in zijn plaats komt oud-Ajacied Labyad. 70. PSV staat 3-1 achter PSV staat thuis in Eindhoven met 3-1 achter en als de standen zo blijven, kan Ajax nog altijd tweede worden. 68. Brobbey zet Ajax weer op voorsprong Een voorzet van Hato wordt teruggekopt door Kudus en Brobbey kan de bal in een leeg doel schuiven. Ajax dik verdiend weer op voorsprong. ANP / ANP 68. Wissel Ajax Bij Ajax komt Klaassen in het veld voor de geblesseerde Wijndal. Daardoor gaat Alvarez centraal achterin spelen en komt Hato linksachter te staan. ANP / ANP 67. Ook Kudus mist niet te missen kans Een prachtige bal van Alvarez wordt goed meegenomen door Kudus en hij gaat alleen op de keeper af. Maar ook hij weet de bal er niet in te krijgen. Pro Shots / Toon Dompeling 65. Utrecht begint met tijdrekken Utrecht, dat zo goed als nergens nog voor speelt, is waarschijnlijk wel blij met een gelijkspel. De ploeg is al regelmatig aan het tijdrekken. 63. Twee wissels bij Utrecht Jansen en Ter Avest komen in het veld voor Boussaid en Klaiber. 59. Ajax zet Utrecht onder druk Ajax gaat door met waar het de eerste helft mee geëindigd was: Utrecht onder druk zetten en op de eigen helft houden. De ploeg van John Heitinga speelt ook niet slecht, maar zet te weinig kansen in doelpunten om. 56. Bergwijn schiet in de handen van de keeper Ajax combineert erop los in de zestien van Utrecht en Bergwijn haalt uiteindelijk uit. Zijn bal eindigt echter in de handen van de keeper. 53. Kudus schiet over Kudus schiet de bal na een corner over. De rechtsbuiten zit sowieso niet lekker in de wedstrijd. Hij is weinig bij het spel betrokken en speelt apathisch. 49. Ajax krijgt de deksel op zijn neus Ajax begint sterk, maar krijgt nu de deksel op zijn neus. Booth kan voorgeven en Douvikas speelt Hato uit en scoort. Het is de eerste kans die Utrecht krijgt deze wedstrijd en direct wordt er gescoord. ANP 46. We zijn weer begonnen We zijn in de Johan Cruijff Arena begonnen aan de tweede helft van Ajax - FC Utrecht. Ajax zal erop gebrand zijn een goede tweede helft neer te zetten. PSV staat namelijk achter in Heerenveen en zodoende blijft er een kleine kans om volgende week toch als tweede te eindigen en zich zo te plaatsen voor Champions Leaguevoetbal. 45. Rust Het is rust in de Johan Cruijff Arena. Ajax staat verdiend op voorsprong, maar heeft zichzelf flink tekort gedaan door maar één keer te scoren. Daardoor is het nog steeds een wedstrijd en zal Ajax in de tweede helft scherp moeten blijven. 37. Bergwijn had zijn tweede moeten maken Via Tadic en Brobby belandt de bal in de zestien voor de voeten van Bergwijn, maar die lijkt te schrikken van de grote kans die hij krijgt en schiet naast. Pro Shots / Toon Dompeling 32. Brobbey raakt de paal Bergwijn slingert de bal vanaf links naar binnen en Brobbey kopt de bal op de paal. Het zit de spits vandaag nog niet mee. 20. Bergwijn zet Ajax op voorsprong Een doelpunt uit het boekje. Hato staat met een goede verdedigende actie aan de basis en geeft de bal mee aan Wijndal. Die legt de bal breed op Bergwijn en de nummer 10 schuift de bal in de hoek. Een verdiende voorsprong. Pro Shots / Toon Dompeling 15. Ajax houdt FC Utrecht onder druk FC Utrecht is nog maar sporadisch van de eigen helft af geweest. Ajax zet de ploeg onder druk en heeft de bal steeds snel terug. Vooral de jonge Hato valt op met goede passes en intercepties. 14. Taylor schiet over Bergwijn komt naar binnen en legt de bal af op Taylor. Met recht schiet hij net over. 8. Tadic wil ook niet scoren Nu is het Tadic met een megakans voor Ajax. De aanvoerder kan na een bal van Alvarez alleen op de keeper van Utrecht aflopen met de bal, maar ook zijn doelpoging mist overtuiging. Pro Shots / Toon Dompeling 4. Kopkans Brobbey Een voorzet van Tadic kan Brobbey vrij inkoppen, maar hij kopt hem zo slecht in dat het eerder op een terugspeelbal lijkt dan een doelpoging. De spits had Ajax hier op voorsprong moeten zetten. Pro Shots / Toon Dompeling 3. Eerste kans voor Ajax Taylor draait zich mooi vrij op het middenveld en kan Brobbey wegsturen. Zijn bal mist echter precisie om tot doelpunt gepromoveerd te kunnen worden. 1. We zijn begonnen Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft gefloten en daarmee zijn we begonnen in de Johan Cruijff Arena. Ajax speelt met ongewijzigde ploeg tegen FC Utrecht Ajax begint met een ongewijzigde ploeg aan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Utrecht. De club verschijnt met dezelfde spelers aan de aftrap als afgelopen dinsdag tijdens het restant van het gestaakte duel met FC Groningen. Kenneth Taylor krijgt op het middenveld opnieuw de voorkeur boven Davy Klaassen, die op de bank zit als het duel om 14.30 uur begint. Jurriën Timber en Jorrel Hato zijn weer de centrale verdedigers. Ze vormen een defensie met Devyne Rensch en Owen Wijndal. Brian Brobbey is de spits van de onttroonde kampioen en Steven Berghuis en Francisco Conceição zijn nog geblesseerd. Ajax heeft nog een kleine kans om als tweede te eindigen. De nummer 3 van de ranglijst heeft twee duels voor het einde van de competitie 5 punten minder dan PSV. AZ, de nummer 4 van de competitie, heeft een achterstand van 2 punten op Ajax. De nummer 2 van de Eredivisie mag volgend seizoen aan de voorronden van de Champions League deelnemen. De nummer 3 verdient een ticket voor de play-offs van de Europa League. De nummer 4 begint in de voorronden van de Conference League aan een nieuw Europees avontuur. Opstelling: Rulli, Rensch, Timber, Hato, Wijndal, Álvarez, Taylor, Bergwijn, Kudus, Brobbey en Tadic. Wissels: Stekelenburg, Pasveer, Bassey, Klaassen, Lucca, Sánchez, Grillitsch, Baas, Regeer, Godts, Vos, Aertssen. Pro Shots / Toon Dompeling Maarten Stekelenburg neemt afscheid van Ajax: ‘Ik ben een slechte verliezer en daarom pas ik bij de club’ Maarten Stekelenburg neemt zondag afscheid van Ajax, in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. De doelman (40) zet een punt achter zijn loopbaan. ‘Ik kijk heel erg uit naar een normaal gezinsleven.’ Lees hier verder. Hollandse Hoogte / ANP - Maarten Stekelenburg.

Ajaxtrainer John Heitinga. Beeld ANP

