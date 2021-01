Ajax wint ruim in Alkmaar en loopt uit op concurrentie

Beeld ANP

Antony schoot Ajax in de 14e minuut op voorsprong. Davy Klaassen maakte na een uur het tweede doelpunt. Invaller David Neres tekende in de slotfase voor de eindstand.

AZ incasseerde de eerste nederlaag in een serie van acht competitieduels met Ajax, PSV en Feyenoord. De club uit Alkmaar werd eerder dit seizoen uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, in de Europa League en de KNVB-beker (door Ajax).

