Ajax wint ‘Oscar voor creativiteit’

Antony met een 'kampioensster.' Beeld Ajax

Ajax heeft na het binnenhalen van de 35ste landstitel in 2021 de kampioensschaal laten omsmelten en daar kleine sterren van gemaakt. Alle ruim 40.000 seizoenkaarthouders kregen zo een ‘stukje Ajax’ in bezit, 0,06 gram schaal om precies te zijn. De club wilde wat terugdoen in een seizoen waar fans grotendeels wegbleven uit het stadion vanwege de coronamaatregelen.

Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax: ‘We zijn enorm blij dat we onze meest recente schaal in aanwezigheid van onze fans konden ontvangen, en kijken nu alweer uit naar het volgende zilverwerk wat we hopen te behalen op het veld. Maar we zijn ook onverminderd trots op de wereldwijde waardering voor ons creatieve werk buiten het veld, en deze leeuw voor Piece of Ajax in het bijzonder.’

Cannes Lion, een vijfdaags festival, wordt gezien als de grootste bijeenkomst voor mensen in de reclamewereld. Ajax won de hoofdprijs in de categorie PR.