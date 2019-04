Ajax wint op 'papier' lastigste uitwedstrijd

Ajax houdt de regie in de kampioensrace met PSV na de benauwde zege op FC Groningen. Ajax vocht tegen een getergde tegenstander, tegen de klok en tegen zichzelf. Maar invaller Klaas-Jan Huntelaar, de 35-jarige spits die zo graag kampioen wil worden met Ajax, leidde zijn ploeg op de valreep naar de overwinning.



De sluwe spits sloeg weer eens toe.

Ja, hij wurmde zich in de 78ste minuut na een mispeer van Deyovaisio Zeefuik handig tussen verdediger Tim Handwerker en de stuiterende bal. Huntelaar liep om Handwerker heen en haalde van dichtbij doeltreffend uit. Maar wat Huntelaar daarna deed was helemaal niet slim.



Want?

Hij vierde de treffer door zijn shirt uit te trekken. Daarvoor kreeg hij een gele kaart van arbiter Higler. Niet veel later plantte Huntelaar zijn arm in het gezicht van Samir Memisevic. Dat kostte hem zijn tweede gele kaart. Ajax moest het laatste kwartier met tien man verder. En daarin hield de ploeg dus stand.



Met kunst- en vliegwerk.

Ajax mocht na afloop Huntelaar bedanken, maar zeker ook Andre Onana. De keeper had een uitmuntende redding op een kopbal Kaj Sierhuis, contractspeler van Ajax maar verhuurd aan Groningen.



Groningen had de rode loper niet uitgerold?

Zeker niet. De ploeg is sterk uit de winterstop gekomen en won de laatste zeven wedstrijden in stadion Euroborg. Groningen heeft goede vooruitzichten om de play offs voor Europees voetbal te halen. Het elftal speelde op het randje, maakte veel overtredingen en dat irriteerde Ajax.



Waarom gaat scoren Ajax soms zo moeilijk af?

Goede vraag. De ploeg is de grens van 100 competitiedoelpunten al gepasseerd, maar de meeste goals vallen in thuiswedstrijden. Vooral buiten de deur stokt de productie soms. Bij Heracles en AZ (beide keren 1-0 nederlaag) morste Ajax na de winterstop zes dure punten. Dat ging nu dus maar net goed. Dat zal een mokerslag zijn voor PSV.



Want de uitwedstrijd tegen FC Groningen was voor Ajax de lastigste van de laatste vier duels?

Op 'papier' wel, zoals dat heet. De Amsterdammers spelen nu twee keer in de Johan Cruijff Arena: tegen Vitesse en FC Utrecht. PSV, dat zondag in Eindhoven met een overwinning op ADO weer op gelijke hoogte kan komen, krijgt daarna twee uitwedstrijden voor de kiezen: tegen Willem II en AZ.