Ajax wint op beurs na zege op Tottenham Hotspur

De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland verschafte zich dinsdag een goede uitgangspositie om voor het eerst in 23 jaar weer de finale van de Champions League te bereiken. Het elftal van trainer Erik ten Hag won de eerste halve eindstrijd tegen Tottenham Hotspur met 1-0 in Londen.



Woensdag kon er nog niet in het aandeel Ajax gehandeld worden, omdat de aandelenmarkt in Amsterdam gesloten was vanwege de Dag van de Arbeid. Donderdag kort na de openingsbel stond Ajax 6,6 procent hoger op 20,90 euro.



Donny van de Beek maakte tegen de Spurs het belangrijke doelpunt voor Ajax. De Amsterdammers waren met name voor rust veel sterker. De koploper van de eredivisie kwam in de tweede helft wel onder druk te staan, zonder dat het grote kansen weggaf. Volgende week woensdag is de return in de Johan Cruijff ArenA.