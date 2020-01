Ajax wint in Qatar met 3-1 van Club Brugge

Ajacied Nicolas Tagliafico en Dion Cools van Club Brugge vechten om de bal. Beeld BELGA

De Ajacieden hadden na een kwartier al twee doelpunten te pakken. Odilon Kossounou van de tegenpartij schoot in de dertiende minuut een eigen doelpunt. Twee minuten later schoot Hakim Ziyech de bal met links in de kruising.

Na de rust scoorde Quincy Promes, die van een blessure is hersteld, de 3-0. Een tegendoelpunt volgde van Thomas Van Den Keybus.

De wedstrijd werd gespeeld in het Al Janoub Stadion. Dit station wordt ook gebruikt tijden het WK in 2022. Eerder won Ajax, koploper in de eredivisie, in Qatar met 2-0 van Eupen.

