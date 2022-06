Ajax wint eerste wedstrijd onder Alfred Schreuder, Mohamed Ihattaren laat zich gelden

Ajax-speler Sontje Hansen tijdens de wedstrijd tegen SV Meppen. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe/Pro Shots

Schreuder mist bij Ajax nog een heel elftal aan internationals. Zij sluiten op 6 juli aan. Tijdens het trainingskamp in De Lutte leert de opvolger van trainer Erik ten Hag vooral veel jonkies kennen. Daarnaast deed hij in het eerste oefenduel een beroep op keepers Maarten Stekelenburg en Jay Gorter, de na een jaar weer fitte Sean Klaiber, teruggekeerde huurlingen Lisandro Magallan en Kik Pierie en het opkrabbelende talent Mohamed Ihattaren.

De ogen waren vooral op laatstgenoemde gericht. Ihattaren oogt weer fit en ging na een klein uur en na tal van lepe passjes onder applaus van het veld. Voor rust zag hij Rasmussen met een harde schuiver de score openen. Hansen verdubbelde de marge en bepaalde de eindstand, voor rust nog na een fraaie combinatie met Ihattaren en Naci Ünuvar, op 3-0.

Het tweede oefenduel van Ajax staat zaterdag op de rol. Dan is Paderborn, ook uitkomend in de 3. Bundesliga, de tegenstander.

Alfred Schreuder

Schreuder zag van zijn ploeg vooral in de eerste helft goede dingen. “Na rust wissel je en zie je dat de ploeg héél jong is,” zei hij bij Ziggo Sport. De nieuwe coach van Ajax gaf aan weinig te gaan veranderen in Amsterdam: “Je weet dat er veel goede dingen zijn gebeurd de laatste jaren. We hebben wel aangegeven dat we nog meer spelers in de zestien willen hebben tegen defensief spelende ploegen, maar we zullen in grote lijnen zo verder gaan.”

Met welke spelers Schreuder aan de slag kan, is nog even afwachten, maar daar maakt de coach zich niet druk om: “We zijn elke dag in overleg en ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Natuurlijk is Ajax een grote club, maar dat was Club Brugge ook. Ik voel niets anders. Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de spelers hoe goed je als coach bent. Ik vind de geruchten niet lastig. Je moet het gevoel hebben dat je de goede kant op gaat. En dat gevoel heb ik. Er zijn veel geruchten, maar ik weet ook niet hoe het exact zit. Er speelt wel wat, maar nog niet echt concreet, dat is de waarheid. Steven Bergwijn? Ook daar moeten we rustig op wachten.”

Schreuder complimenteeerde Ihattaren: “Mo heeft het goed gedaan met een paar goede momenten. Je ziet dat die jongen steeds fitter wordt en nu heeft hij ritme nodig. De Ziyechrol? Je ziet wel dingen van Hakim in hem terug, maar Mo is weer een eigen type met gevoel, rust aan de bal: dat is leuk om te zien.”