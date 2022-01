Ajax wint door omstreden doelpunt met 2-1 bij PSV en neemt eerste plek in eredivisie over

Is dat de volgende stap in de technologische ontwikkeling in het voetbal: zijlijntechnologie? Noussair Mazraoui maakte tegen PSV het winnende doelpunt voor Ajax (1-2) terwijl bij de thuisploeg iedereen ervan overtuigd was dat de bal daarvóór over de zijlijn was geweest.

Het zou een beslissend moment in de titelstrijd kunnen zijn. Met de zege neemt Ajax de koppositie over van PSV, dat nu twee punten achter staat.

Het gebeurde allemaal in de 74ste minuut. Blind ruziede wat met de bal aan de zijlijn. In twee instanties kreeg de verdediger de bal niet onder controle. Het leek op een inworp voor PSV uit te draaien, maar een vlagsignaal van grensrechter Steegstra bleef achterwege. Blind passte naar Mazraoui die met links verwoestend uithaalde: 1-2.

De spelers van PSV waren woest en protesteerden hevig. De video-assistant referee: Rob Dieperink, keek in Zeist naar de beelden, maar kon kennelijk niet met zekerheid vaststellen dat de arbitrage in Eindhoven een fout had begaan.

Hoofdrol voor Brobbey

Het was een heet einde van een middag die heel gezapig begon. Een hoofdrol in de eerste helft was weggelegd voor Brian Brobbey. Voor hem duurde de topper iets langer dan een half uur. De laatste minuten daarvan maakte hij strompelend vol, maar daarin was de spits wel (weer) belangrijk met een kopdoelpunt.

Tegen FC Utrecht liet Brobbey zich met twee goals (0-3) ook al gelden. De 19-jarige spits werd deze winter voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig, ook met het oog op de afwezigheid van Sébastien Haller die met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup. Brobbey stelt niet teleur, met drie treffers in ongeveer 95 minuten.

De Amsterdammer met Ghanese roots begon tegen PSV ook weer sterk, maar in de 29ste minuut leek het voor hem einde wedstrijd na een botsing met Armando Obispo. Beide spelers gingen vol voor de bal, alleen Brobbey raakte geblesseerd.

Zijn vervanger Danilo was al begonnen aan een warming-up, maar Brobbey beet nog even op zijn tanden. Prompt leverde Tadic een fijne voorzet af, die door de sterke aanvaller keurig met zijn hoofd werd afgerond. De spits kon slechts even ingetogen juichen en ging vervolgens naast het doel op de grond liggen. Zijn ploeggenoten ontfermden zich over de ongelukkige aanvaller, die het veld ook niet meer in kwam.

Vloeiend aanvalsspel

De voorsprong van de Amsterdammers was geen gevolg van vloeiend aanvalsspel. PSV sneed alle passlijnen van Ajax zorgvuldig af. De keren dat de ploeg van trainer Erik ten Hag wel door de Eindhovense linies brak, waren op één hand te tellen. Steven Berghuis was wel dicht bij de openingstreffer. Zijn als voorzet bedoelde vrije trap kwam met een stuit en de vingertoppen van doelman Joël Drommel tegen de lat.

Het was al met al een weinig verheffende topper, die pas laat een beetje ontbrandde. PSV wilde de koppositie liever verdedigen dan verstevigen. De thuisploeg liet de bal en het initiatief aan Ajax. PSV speelde toch ook met de laatste ontmoeting in de Johan Cruijff Arena in het achterhoofd: 5-0 werd het toen voor Ajax.

Na rust kwam er wel wat meer leven in de brouwerij, ingeleid door de gelijkmaker van Mario Götze. Een fout van Jurriën Timber ging aan dat doelpunt vooraf. Hij verspeelde de bal in de opbouw aan Cody Gakpo. Joey Veerman (overgenomen van SC Heerenveen) bediende Götze, die in de verre hoek een gaatje vond.

De topper leek af te stevenen op een gelijkspel, totdat Blind een kwartier voor tijd onhandig aan het goochelen sloeg met de bal en assistent-scheidsrechter Steegstra hem het voordeel van de twijfel gaf. Wat niet wegneemt dat Mazraoui de bal werkelijk schitterend tegen de touwen joeg.

Noussair Mazraoui schiet Ajax met een geweldige pegel op voorsprong. Maar was de bal al over de zijlijn geweest?🧐#psvaja pic.twitter.com/M2956N2r7q — ESPN NL (@ESPNnl) 23 januari 2022

Luister onze Ajaxpodcast Branie: