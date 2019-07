Ajax wint de Johan Cruijff-Schaal

Beeld VI Images

Ajax is het nieuwe voetbaljaar begonnen met waarmee het vorig seizoen was geëindigd; het winnen van prijzen. De kampioen en bekerwinnaar verzekerde zich met een zege op PSV (2-0) van de Johan Cruijff-Schaal, de eerste prijs van het seizoen.

Zo won Ajax in de laatste vijf officiële duels maar liefst drie prijzen. Na 2014 moest de halve finalist van de laatste editie van de Champions League maar liefst 5 jaar wachten voordat het de erelijst weer mocht aanvullen. Ajax won de Super Cup voor de negende keer, dat is nog altijd tweemaal minder dan PSV.

De eerste prijs van het seizoen was enigszins gedevalueerd wegens verschillende belangen van beide ploegen. Bij Ajax verschenen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui. David Neres, Nicolás Tagliafico en aanwinst Edson Álvarez na een korte vakantie nog niet aan de aftrap. Trainer Mark van Bommel koos met het oog op het uitduel van komende dinsdag met FC Basel in de voorronde van de Champions League voor een basisformatie zonder Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Doneyll Malen en Nick Viergever. Ook voor de nieuwe Duitser Timo Baumgartl kwam de ouverture van het nieuwe voetbaljaar nog te vroeg.

Na 36 seconden 1-0

Ajax startte met de aanwinsten Razvan Marin, Quincy Promes en Lisandro Martínez, de Argentijn die indruk maakte. Bij PSV kregen de aangetrokken Bruma en Olivier Boscagli een kans. De thuisclub opende furieus en leidde al na 36 seconden met 1-0. Kasper Dolberg scoorde na goed voorbereidend werk van Joël Veltman en Donny van de Beek. De Deen miste in de openingsfase ook een grote kans op 2-0. PSV kwam voor rust niet verder dan een mislukte kopbal van Sam Lammers. Jorrit Hendrix mocht tot twee keer toe niet mopperen dat hij geen tweede gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler kreeg.

Na de rust

Om erger te voorkomen mocht Hendrix na de rust in de kleedkamer blijven, net als Bruma. Met Gutiérrez en Malen wilde PSV dichter bij de gelijkmaker komen. Dat mislukte, want Daley Blind pegelde Ajax in de 53e minuut naar 2-0. Arbiter Higler keek nog even op een tv-scherm of Dusan Tadic geen overtreding had gemaakt op Boscagli. Vervolgens keurde hij de treffer goed. Bij Ajax kregen Ziyech en Lasse Schöne nog speeltijd, bij PSV aanvaller Lozano. Spannend werd het daardoor niet meer in de Johan Cruijff ArenA.