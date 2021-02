Liveblog Ajax - PSV

Ajax wint dankzij sterke eerste helft en doelpunten Haller van PSV

Ajax heeft in de kwartfinale van de Toto KNVB-beker met 2-1 gewonnen van PSV. De eerste helft waren de Amsterdammers oppermachtig, de tweede helft wist PSV het Ajax nog lastig te maken. Lees alles over de wedstrijd terug in ons liveblog.