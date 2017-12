Ajax wil Ten Hag na feestdagen presenteren

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de club, wil met FC Utrecht snel een akkoord over een afkoopsom voor de coach bereiken. De 47-jarige Ten Hag moet de opvolger worden van Marcel Keizer, die donderdag na nog geen half jaar werd ontslagen.



De Tukker kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. "Wie zou dat niet willen," reageerde de trainer. "Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk wil je daar heen."



Niveau

Keizer moest volgens algemeen directeur Edwin van der Sar wijken omdat de leiding bij Ajax niet het vertrouwen meer had dat hij de club naar het gevraagde niveau zou brengen.



De nummer twee van de eredivisie werd dit seizoen uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League en verloor woensdag van FC Twente in de KNVB-beker.



Winterstop

Niet alleen Keizer draagt verantwoordelijkheid voor de tegenvallende eerste helft van het seizoen van Ajax. Zo heeft Overmars ook onvoldoende gereageerd op het vertrek van dragende spelers als Davinson Sánchez, Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Hij hoopt de selectie in de winterstop verder te versterken.



Veel spelers van Ajax zijn ook nog steeds erg aangeslagen over het drama rond Abdelhak Nouri, die in de voorbereiding van het seizoen een hartstilstand kreeg en nooit meer zal voetballen.



Lees ook: Zo verliepen Marcel Keizers laatste uren bij Ajax