Ajax wil komst Ten Hag donderdag afronden

De bedoeling is dat de afspraken snel op papier worden gezet. De definitieve overeenkomst tussen beide clubs laat nog even op zich wachten omdat niet alle betrokkenen in Nederland verblijven nu de winterstop is ingegaan.



Afgelopen weekeinde werd al duidelijk dat niets de komst van Ten Hag naar Ajax nog in weg kon staan. Het was aan FC Utrecht om een zo hoog mogelijk transferbedrag voor de coach te bedingen.



Clausule

FC Utrecht en Ajax moesten onderhandelen omdat het contract van Ten Hag alleen een clausule bevat die bepaalt voor welk bedrag hij aan het einde van het seizoen mag vertrekken.



Ajax moet waarschijnlijk veel meer dan 700.000 euro betalen omdat de 47-jarige Tukker halverwege het voetbaljaar van club wisselt.



Keizer werd donderdag ontslagen omdat de de leiding van Ajax niet meer het vertrouwen had dat hij de club uit de hoofdstad naar het gewenste niveau zou brengen.



Algemeen directeur Edwin van der Sar maakte zich afgelopen zomer nog hard voor de promotie van Keizer van het belofteteam naar de hoofdmacht van Ajax. Hij schaarde zich destijds achter Dennis Bergkamp, die in tegenstelling tot directeur voetbalzaken Marc Overmars niet twijfelde aan de onervaren Keizer. Bergkamp en assistent-trainer Hennie Spijkerman werden donderdag ook op non-actief gesteld.



Moeizame start

Onder Keizer werd Ajax al in de voorronden van de Champions League en Europa League uitgeschakeld. De club miste niet alleen de vertrokken Davinson Sánchez, Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Veel spelers waren ook met hun hoofd bij ploeggenoot Abdelhak Nouri, die na een hartstilstand nooit meer zal voetballen.



Ajax vond na een moeizame start van het seizoen de weg naar boven en daarom kwam het voor veel spelers als een verrassing dat Keizer het veld moest ruimen na de uitschakeling door FC Twente in de KNVB-beker. Ten Hag was eerder assistent van Fred Rutten bij PSV en trainde Go Ahead Eagles en het beloftenelftal van Bayern München.