Ajax wil karwei afmaken in Graz

De ambities van de nummer twee van het afgelopen seizoen in de eredivisie reiken verder. "Het doel is natuurlijk het hoofdtoernooi van de Champions League," zei trainer Erik ten Hag.



Bij een zege over twee duels op Sturm Graz stuit Ajax in de derde voorronde op Standard Luik. Bij een goede afloop van dat tweeluik wachten twee beslissende duels met een nog onbekende tegenstander voor een plaats in de groepsfase van de Champions League.



Tadic en Blind

Vlak voor de laatste training in de Merkur Arena wilde trainer Ten Hag nog niet zeggen of hij aankopen Dusan Tadic en Daley Blind al een basisplaats geeft. Beide spelers begonnen later aan de voorbereiding en vielen vorige week in tijdens de eerste ontmoeting met Sturm Graz.



De geblesseerde spits Kasper Dolberg ontbreekt nog, Zakaria Labyad heeft zijn schorsing uitgezeten en is wel beschikbaar.



Ten Hag zal zich in ieder geval niet laten leiden door de internationale spelersvakbond FIFPro, die maandag opnieuw zijn zorgen uitte over de gezondheid van spelers die hebben deelgenomen aan het WK in Rusland. Ajax deed vorige week alweer een beroep op WK-gangers als Tadic, Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Nicolas Tagliafico.