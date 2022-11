Ajax wil enorme dreun uitdelen aan PSV tijdens topper in Arena

Beeld ANP

Ajax deelt zondag een enorme dreun uit aan PSV als het de club uit Eindhoven verslaat in de Johan Cruijff Arena. De koploper zet de concurrent dan op een achterstand van 7 verliespunten. “Dat is veel,” beseft trainer Alfred Schreuder. “Maar de competitie is nog lang. Ook Feyenoord wordt sterker.”

De opvolger van de vertrokken coach Erik ten Hag snapt dat Ajax het heel anders moet doen dan in het begin van het seizoen tijdens de verloren strijd met PSV om de Johan Cruijff Schaal (3-5). “Toen verdedigden we wel heel naïef,” erkent Schreuder. “Ook in balbezit moet het beter.”

Onvoldoendes

Toch scoort Ajax ook de laatste weken nog onvoldoendes in zaken die PSV juist heel goed beheerst. De koploper heeft vaak niet het juiste antwoord als tegenstanders snel counteren. En doelman Remko Pasveer is vaak kansloos na een kopbal. En laat PSV nu met Luuk de Jong de beste kopper van de Eredivisie onder contract hebben staan. “En ze zijn altijd goed in omschakelen geweest,” weet de coach van Ajax.

Schreuder kan zijn basisformatie voor de topper pas na de training van zaterdag bepalen. Brian Brobbey lijkt weer fit, maar Steven Berghuis en Owen Wijndal trainden vrijdag nog niet mee. “Het is waarschijnlijker dat Berghuis kan starten dan dat Wijndal kan beginnen,” zei de coach van de lijstaanvoerder. “Maar Wijndal zal er alles aan doen om te kunnen spelen.”

Voorkeur boven Daley Blind

Het zou zomaar eens kunnen dat een fitte Wijndal zondag weer de voorkeur krijgt boven Daley Blind links in de defensie. Blind moest dinsdag tegen Rangers FC ook plaatsmaken voor Wijndal en zag zijn concurrent twee doelpunten voorbereiden. Toen Wijndal geblesseerd uitviel, mocht niet Blind maar Devyne Rensch invallen. “Ik wilde Owen en Devyne zien en ze hebben het goed gedaan”, zei Schreuder. “Daley heeft het gewoon professioneel opgepakt. Natuurlijk is een speler niet blij als hij niet speelt. Dit was even nieuw voor hem. Maar hij heeft net prima getraind.”

Schreuder wilde ook niet vertellen of Brobbey of Mohammed Kudus als centrumspits start. Hij sluit ook niet uit dat Kudus in de toekomst een kans krijgt als aanvallende middenvelder achter Brobbey. “Maar ik heb ook andere goede ‘nummers 10’,” zei hij. “En Kudus is in vorm als spits.”

De coach van Ajax moet ook beslissen of hij het aandurft Jorge Sánchez te belasten met de bewaking van Cody Gakpo, de topscorer van de Eredivisie. De Mexicaan ging onlangs in de fout tegen Liverpool en was dinsdag ook kwetsbaar tegen Rangers FC. Schreuder heeft met Rensch nog een rechtsback in zijn selectie zitten.