Ajax wil contract Veltman niet verlengen

Beeld BSR Agency

“Het is mijn wens om een keer in het buitenland te voetballen. Dat kriebelt steeds meer. Dus ik sluit niet uit dat ik deze transferperiode nog vertrek,” zegt Veltman, die met Ajax momenteel op trainingskamp is in De Lutte.

Concrete interesse is er voor hem nog niet. “Wel wat sluimerende belangstelling. Ik ben een ervaren verdediger, dus clubs weten wat ze aan mij hebben.” Veltman (27) heeft het liefst snel zekerheid, maar hij beseft dat de transfercarrousel nog op gang moet komen. “Er zijn nog toernooien aan de gang, de Copa América en de Afrika Cup. Daarna zal het wel losbarsten.”

Ook vorig seizoen had Veltman al op een transfer willen aansturen, maar toen speelde een zware knieblessure hem parten. Uiteindelijk raakte de rechtsback rond de winterstop fit en had hij nog een belangrijk aandeel in het winnen van de landstitel en de KNVB-beker en in de duels in de Champions League.

Erik ten Hag heeft Veltman gezegd dat hij hem dit seizoen graag bij zijn selectie houdt. “De trainer weet wat hij aan mij heeft. Hij heeft me ook het vertrouwen gegeven en veel laten spelen. Ik heb het naar mijn zin bij Ajax. Het is mijn club. En dan zal ik moeten knokken voor mijn plekje. Maar dat geldt voor iedereen.”

Als Veltman zijn contract uitdient, heeft dat als voordeel dat hij na dit seizoen transfervrij is. Van zijn knieblessure is hij volledig genezen. “Ik had aan het eind van het seizoen wel wat irritatie, omdat er geen mogelijkheid was om rust te nemen. In de vakantie heb ik niets gedaan. Beetje gefietst. Dat is goed geweest. De knie is top.”