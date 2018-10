Ajax wil Benfica op vier punten zetten

Een plaats tussen de beste zestien clubs van het meest prestigieuze toernooi voor clubteams komt plotseling wel heel dichtbij als Benfica verslagen wordt.



Ajax kan de tegenstander uit Lissabon halverwege de groepsfase op een verschil van vier punten zetten. "Dan zijn we er nog niet", rekende trainer Erik ten Hag. "Maar het klopt dat we er dan heel goed voor staan. We hebben ook veel vertrouwen, maar beseffen ook dat we met Benfica een heel sterke tegenstander treffen."



Uitspraken

Bij Ajax hebben ze smakelijk gelachen over uitspraken van Gertjan Verbeek. De oud-trainer, die nu als analist voor televisieprogramma's werkt, vindt spelers van PSV veel meer plezier uitstralen. "Moet ik daar op reageren", counterde Ten Hag. Hakim Ziyech haalde alleen zijn schouders op. "Volgens mij gaan we juist heel erg goed met elkaar om", zei hij. "Er is ook een gevoel van nu of nooit. We willen met deze groep wat winnen."



Ziyech is misschien wel het beste voorbeeld van een speler van Ajax die dit seizoen veel beter in zijn vel zit dan het vorige voetbaljaar, toen hij zelfs met zijn eigen fans een moeizame relatie onderhield. Als de spelmaker zo goed blijft spelen, dan moet het wel heel raar lopen als hij volgend jaar nog in Amsterdam voetbalt.



Ziyech is niet de enige speler van Ajax die de aandacht van topscouts trekt. Hetzelfde geldt voor Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en iets mindere mate David Neres en André Onana.



Lees ook: Tagliafico en Mazraoui lijken fit voor Ajax