Ajax wil Álvarez niet verkopen en huidige selectie intact houden

Edson Alvarez in augustus bij de wedstrijd Sparta-Ajax. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Chelsea legde woensdag een bod van 50 miljoen euro neer bij Ajax. De middenvelder heeft echter de nadrukkelijke wens uitgesproken het spoor van zijn oud-ploeggenoten Antony en Lisandro Martínez (beiden naar Manchester United) richting Engeland te volgen.

Voor Ajax weegt het zwaar dat de nieuwe trainer Alfred Schreuder met Antony, Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs al veel waardevolle spelers heeft zien vertrekken.

Ook Mohammed Kudus blijft bij Ajax als er in de laatste uren van de transfermarkt niet heel rare dingen gebeuren. Everton wil hem graag overnemen, maar Kudus heeft donderdag gewoon meegetraind met Ajax. De Ghanees is akkoord met Everton, maar ook hem wil Ajax niet laten gaan. Om die reden sloeg Kudus woensdag wel de training van Ajax over.

Bij Ajax vinden ze het net als de meeste clubs uit de Eredivisie vervelend dat de Nederlandse transfermarkt een dag eerder is gesloten dan in veel andere landen. De KNVB had dat te laat door en stapte vervolgens vergeefs naar de Fifa om dat nog te veranderen.

Beluister hieronder Ajaxpodcast Branie