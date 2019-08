Ajax werkt zichzelf in de nesten

Beeld AFP

Dat Ajax na balverlies nog steeds een kwetsbare ploeg is, kwam dinsdagavond nadrukkelijk aan het licht in het GSP Stadion in Nicosia. Zeven gele kaarten, en een rode voor Noussair Mazroui, liepen de Ajacieden op. De ploeg mocht blij zijn met de 0-0.

Wat zeggen al die kaarten dan over de kwetsbaarheid van Ajax?

Dat spelers voortdurend aan de noodrem moesten trekken nadat Ajax de bal was kwijtgeraakt. Na 22 minuten hadden er al drie een kaart op zak: Razvan Marin moest met een overtreding zijn eigen fout herstellen, terwijl Noussair Mazraoui en Joël Veltman een tegenstander tegen de grond werkten om een gevaarlijke counter van Apoel onschadelijk te maken.

Was Apoel zo gevaarlijk in die tegenaanval?

Alleen Musa Suleiman, een snelle dribbelaar. Hij was na een half uurtje zelfs dicht bij het openingsdoelpunt. Maar het was vooral Ajax dat zichzelf in de nesten werkte. Zaterdag tegen VVV speelde het elftal zich geduldig naar een ruime zege (4-1) op een defensieve opponent. Op Cyprus haalde bijna alle Ajacieden een onvoldoende.

Waar lag dat aan?

Een gebrek aan concentratie, scherpte, beleving en een heel korte spanningsboog - na een kwartier liep de ballon al leeg.

Dat zijn genoeg redenen voor een paar vroege wissels.

Sergino Dest kwam in het veld voor de zeer zwakke Razvan Marin, na een uurtje. En Klaas-Jan Huntelaar loste de kwakkelende David Neres af. Het zette allemaal geen zoden aan de dijk. De beste kansen waren voor Apoel. Andre Onana eiste in die fase een hoofdrol op. Vooral zijn redding op een daverend schot van Suleiman was van wereldklasse.

Op hoeveel kaarten eindigde Ajax uiteindelijk?

Op zeven. Daarvan waren er twee voor Mazraoui. Hij zal de return volgende week dus geschorst vanaf de tribune moeten bekijken.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 8

Noussair Mazraoui 4

Joël Veltman 5

Lisandro Martínez 6

Nicolás Tagliafico 5

Daley Blind 4

Razvan Marin 4

Donny van de Beek 5

Hakim Ziyech 5

Dusan Tadic 5

David Neres 4

Wissels:

Sergino Dest (5) voor Razvan Marin (’67)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor David Neres (’72)

Apoel Nicosia

Vid Belec 6

Giorgos Merkis 6

Kevin Lafrance 5

Nicholas Ioannou 5

Savvas Gentsoglou 5

Uros Matic 6

Dragan Mihajlovic 5

Roman Bezjak 6

Andrija Pavlovic 5

Musa Suleiman 7

Joaozinho 5

Wissels:

Antonio Jakolis (-) voor Roman Bezjak (’68)

Linus Hallenius (-) voor Andrija Pavlovic (’68)

André Vidigal (-) voor Joaozinho (’82)