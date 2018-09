Ajax werkt met vraagtekens naar PSV toe

"We hebben zo wat klachtjes en vraagtekens,'' liet trainer Erik ten Hag in de aanloop naar de topper zondag tegen PSV weten. "Het is afwachten hoe zich dat herstelt. Maar ik maak me er geen zorgen om. Ik ben geen man van zorgen.''



Klaas-Jan Huntelaar en David Neres vielen tegen AEK na de rust uit. Matthijs de Ligt viel voor het begin van het duel af wegens een knieblessure. "We hebben een brede kern en dat is goed om te weten,'' zei Ten Hag.



Geweldig goal

"We hebben meer dan elf basisspelers. Dat heb je tegen AEK kunnen zien. Carel Eiting vulde het fantastisch in en Donny van de Beek maakte als invaller een geweldige goal. Hij is superbelangrijk.''



Ten Hag wilde niet veel kwijt over tegenstander PSV. "Ik kijk vooral naar onszelf. Hoe wij het beter kunnen doen, hoe we ons verder kunnen ontwikkelen en hoe we kunnen winnen. PSV is een uitdagende tegenstander, een heel goede ploeg, alle respect.''



