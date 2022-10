Ajax weet weer wat winnen is, maar helaas nog niet wat verdedigen is

Nadat hij gewisseld was, wierp Dusan Tadic zich op als assistent-trainer. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

De kwetsbaarheid van het huidige Ajax in één beeld gevangen: Dusan Tadic, woensdag geschorst tegen Napoli, besluit na zijn wissel als een verkapte assistent-trainer te fungeren. De captain is in de slotfase tegen nota bene de hekkensluiter nog drukker met instrueren dan de hoofdtrainer om zijn ploeg voor nieuw puntverlies te behoeden, nadat Volendam 1-3 en 2-3 heeft gemaakt.

Haalt Alfred Schreuder hem een keer vroegtijdig naar de kant, wordt het beeld dat de dissonant van de voorbije maand te machtig is toch gevoed. Maar de coach trekt zich niets aan van dat beeld ‘bij vijftien analisten en tien miljoen fans’ die met Ajax bezig zijn, verzekerde hij.

“Wat Dusan tot nu toe heeft gepresteerd bij Ajax, komt ook door zijn emotie. Als mensen dit naar het negatieve willen vertalen, is dat hun probleem,” zei Schreuder na het uiteindelijk met 4-2 gewonnen duel. “Ik zie iemand die heel begaan is met het elftal. Dusan doet alles om te winnen. Hij is zelfs nog positief, nadat hij wordt gewisseld. Wat hadden de mensen gezegd als hij chagrijnig op de bank was gaan zitten?”

Berghuis schittert

Zo blijft de discussie over de hiërarchie bij Ajax overeind, ook nu Tadic zich op de voor hem vertrouwde linkerflank herpakte. Het was niet de enige positiewissel in het elftal. Voorin husselde Schreuder ook Steven Bergwijn en Steven Berghuis, waar hij Daley Blind en Calvin Bassey links in de verdediging liet switchen.

Met hetzelfde elftal kwam Ajax aan de bal beter voor de dag, nu vooral Blind de eerste slinger aan de opbouw verzorgde en de vanaf rechts zwervende Berghuis het spel naar zich toetrok, het tempo bepaalde en telkens de creatieve impulsen paraat had. Toch kon de landskampioen de defensie kwetsbaarheid, die in de voorgaande vier duels en voornamelijk tijdens de historische blamage tegen Napoli (1-6) pijnlijk aan het licht kwam, opnieuw niet camoufleren.

De restverdediging was tegen de hekkensluiter nog niet op orde, bleek al na een halve minuut toen Arnold Mühren schuin en vrij voor Remko Pasveer opdook en toen Volendam na rust kon profiteren van balverlies van Brian Brobbey, maker van de 0-3. “Daarna ontstaat een fiftyfifty-duel op het middenveld dat we in mijn ogen niet mogen verliezen,” zei Schreuder, die erkende de eerder toegestane ruimtes vaker met een dubbele controleur te lijf te willen gaan.

Vertrouwen is broos

Bij het geschutter van Brobbey en Florian Grillitsch bleef het bij de eerste Volendamse treffer niet. Pasveer liet de houdbare schuiver van Lequincio Zeefuik daarop onder zijn arm door glippen, waarmee hij net als tegen Napoli tekenen van verval toonde. Pasveer behoedde Ajax er wel voor dat het weer prijsschieten werd in de lucht, na voorzetten vanaf de zijkant. Maar alsnog toonde de geheel vrijstaande Gaetano Oristiano met een kopbal en een spectaculaire omhaal hoe kwetsbaar en hardleers Ajax daarin is.

Ajax liet het tegen de hekkensluiter na meer zorgen van zich af te spelen, hoewel het daar wel naartoe op weg leek, tot het dramatische laatste kwartier. Daarin ontplofte het stadion toen breekijzer Henk Veerman zelfs de 3-3 dacht binnen te schuiven. Illustratief was ook de reactie van uitblinker Berghuis, die in zijn blik en handgebaren naar de defensie leek te willen zeggen: hoe is dit in vredesnaam nou weer mogelijk? Opluchting volgde: Veerman stond buitenspel.

Hoewel invallers Brobbey en Davy Klaassen scoorden, kon Schreuder met zijn wisselbeleid opnieuw de wedstrijd niet positief beïnvloeden. De coach zag daardoor ook een ander euvel opdoemen na de eerste tegengoal. “Dan zie je dat het vertrouwen nog broos is. We werden onzeker en kwamen een paar keer goed weg. Het laatste kwartier was niet goed. Dat geeft geen lekker gevoel, maar het belangrijkste zijn de punten.”

Die maken een eind aan een dramatische reeks, maar bezweren de crisis nog niet. Dat moet woensdag in het kolkende Stadio Diego Armando Maradona in Napels tegen de ontketende aanvalsmachine en koploper in de Champions Leaguegroep gebeuren. Met de wetenschap dat Ajax zelfs tegen de grootste degradatiekandidaat van de eredivisie verre van onverstoorbaar was.