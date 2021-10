Ajax weet weer wat verliezen is. Hoe zorgelijk is dat?

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, buigen presentator Menno Pot, Dick Sintenie (Het Parool) en Jesse ter Haar (Ajax Showtime) zich over de kritiekpunten die in media en op sociale media hoog oplaaien op the day after.

De wisselingen van trainer Ten Hag, de verprutste kansen van Haller, de wissels die Ajax eerder leken te verzwakken dan te versterken... En had Remko Pasveer het Utrechtse doelpunt eigenlijk niet moeten voorkomen?

“Bij het doelpunt van Utrecht vond ik vooral het middenveld er slecht uitzien,” zegt Jesse ter Haar. “Utrecht brak uit met vier spelers tegen twee. We moeten niet alleen Pasveer de schuld geven.”

“Het is ergens ook wel mooi,” vindt Dick Sintenie. “Als Ajax slecht speelt tegen een goede tegenstander, dan verliezen ze dus gewoon, óók in de eredivisie. Ik vind het bijna geruststellend. Het gaat niet automatisch, al leek het de voorbije weken soms van wel.”

De interlandperiode breekt aan: even een weekend zonder Ajax. Misschien moet iedere Ajacied maar eens naar 14 de Musical over Johan Cruijff gaan kijken (Menno zag ’m al en vertelt er verrassend enthousiast over).

