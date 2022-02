Ajax weet Tagliafico vast te houden, 30 miljoen voor Bergwijn te gortig

Nicolás Tagliafico gaat alsnog niet naar Barcelona. Beeld Getty Images

Bij Ajax gebeurde er maandag, op de laatste handelsdag, nagenoeg niets. Nicolás Tagliafico had zijn zinnen gezet op een overgang naar Barcelona, maar die club wilde de 29-jarige Argentijn in eerste instantie slechts voor een half jaar huren.

Dat is onbespreekbaar voor technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag. “Ik zal voor hem vechten,” zei Ten Hag. “We hebben zeven volwaardige verdedigers. Zonder Tagliafico wordt de spoeling te dun. Hij speelt nu minder dan voorheen, maar ik weet dat hij professioneel genoeg is om met zijn rol om te gaan.”

30 miljoen te gortig

Ten Hag had zelf gehoopt op de komst van Steven Bergwijn, maar diens club Tottenham Hotspur ging tijdens de onderhandelingen over de 24-jarige aanvaller heel hoog in de boom zitten: de 30 miljoen euro die Tottenham verlangt, is Ajax te gortig. Komende zomer wil Overmars een nieuwe poging wagen om Bergwijn te strikken.

Wie wel een nieuwe club heeft, is Donny van de Beek. Eindelijk. De middenvelder kwijnde weg bij Manchester United. Hij kwam dit seizoen slechts 179 minuten binnen de lijnen, soms met invalbeurten van een minuut. Everton heeft hem uit zijn lijden verlost.

De 24-jarige oud-Ajacied werd maandagmiddag in Liverpool medisch gekeurd en daarna zette Van de Beek zijn handtekening onder het huurcontract. Tot het eind van deze competitie speelt hij voor de club waarvan Frank Lampard de nieuwe manager is.

Everton haalt concurrent voor Van de Beek

Opmerkelijk genoeg haalde Everton op dezelfde dag met Dele Alli ook een concurrent voor Van de Beek binnen. Alli (25) wordt gekocht van Tottenham, waarvoor hij 269 officiële duels speelde en 67 keer scoorde. Tottenham zelf haalde op ‘deadline day’ Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski binnen. Beide spelers komen van Juventus.

De rijkste clubs van Engeland lieten zich deze transfertermijn weer eens gelden. Liverpool trok de Colombiaanse vleugelspits Luis Díaz van FC Porto aan, naar verluidt voor een bedrag van 40 miljoen euro, dat door bonussen de komende jaren nog tot 60 miljoen kan oplopen.

Manchester City telde 23 miljoen euro neer voor het Argentijnse talent Julián Alvarez maar de jonge aanvaller blijft nog wel op huurbasis een half jaar voor River Plate spelen.

Feyenoord huurt Sandler

Manchester City verhuurt ook een speler aan Feyenoord: Philippe Sandler. Hij probeert zijn door blessureleed geteisterde carrière in Rotterdam nieuw leven in te blazen. De centrale verdediger (25) is afkomstig van AFC en hij kwam al op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Ajax.

Als junior had hij de pech dat hij voorbij werd gestreefd door een ander groot talent, de anderhalf jaar jongere Matthijs de Ligt. In de zomer van 2016 besloot Sandler zijn heil elders te zoeken: hij tekende een driejarig contract bij PEC Zwolle. Daar speelde hij zich snel in de kijker bij Manchester City.

In Manchester kwam Sandler, mede door fors blessureleed, tot slechts twee optredens voor de ploeg van manager Pep Guardiola. Ook als huurling bij Anderlecht en bij het Franse Troyes raakte hij geblesseerd.

Wout Weghorst naar Burnley

Met 30 eredivisieduels bij PEC Zwolle, 9 wedstrijden in de hoogste Belgische klasse bij Anderlecht, twee partijtjes bij Troyes en twee bekerpotjes bij Manchester City staan er nog nauwelijks kilometers op het hoogste niveau op de teller van de speler. Maar Feyenoord-trainer Arne Slot is zeer gecharmeerd van Sandler.

Ook uit Duitsland kwam verrassend transfernieuws: Wout Weghorst verruilt de Bundesliga voor de Premier League. De 29-jarige spits verhuist van VfL Wolfsburg naar Burnley. Die Engelse club staat onderaan in de Premier League met 12 punten uit achttien wedstrijden.