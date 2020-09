Ajax weet opnieuw met tien man wedstrijd te winnen

Beeld ANP

Na overwinningen op Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk moest Ajax tegen Vitesse laten zien of het met het vertrek van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman niet te veel aan kwaliteit heeft ingeleverd. De bezoekers uit Arnhem zijn onder de nieuwe trainer Thomas Letsch goed aan het seizoen begonnen. Ook toen Ajax nog met elf spelers op het veld stond, deden ze weinig onder voor de thuisploeg.

Vitesse maakte indruk, met gevarieerd positiespel, de handige middenvelder Oussama Tannane en snelle aanvallers als Loïs Openda en en Oussama Darfalou. De formatie deed ook voor rust al veel goed, maar vergat wel te scoren. Tannane en Openda misten in kansrijke positie en Darfalou zag zijn kopbal gekeerd door doelman André Onana.

Ajax had het lastig, een maand voor de start van de groepsfase van de Champions League. De aangetrokken Mohammed Kudus en Antony lieten zien dat ze talentvol zijn. Maar het lijkt er op dat de huidige selectie van Ajax behoefte heeft aan meer versterking. Zakaria Labyad deed het aardig in de voorbereiding, maar lijkt niet een spits die de formatie uit de hoofdstad aan Europees succes gaat helpen. En Quincy Promes is een aanvallende middenvelder van een ander kaliber dan Van de Beek.

Aankopen

Promes opende in de 21ste minuut wel de score, op aangeven van Noussair Mazraoui (1-0). Even later verloor Ajax verdediger Perr Schuurs met een blessure. Álvarez moest vlak voor rust met een rode kaart vertrekken, omdat hij al dan niet per ongeluk op een been van Openda was gaan staan. Met tien man misten Antony en de ingevallen Jurgen Ekkelenkamp in de openingsfase van de tweede helft grote mogelijkheden op de 2-0. Riechedly Bazoer schoot in de 56e minuut wel raak namens Vitesse (1-1).

Bijna schoot Eli Dasa de bezoekers op voorsprong. De rechtsback van Vitesse raakte de paal. Ajax sloeg een minuut later wel toe. Antony scoorde, op aangeven van die andere aanwinst Kudus.