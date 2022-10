Ajax wacht orkaan Diego in Napels: Napoli voetbalt in de geest van Maradona

Overal in Napels zie je de beeltenissen en shirts van Diego Maradona terug. Beeld Getty Images

Wie Napels bezoekt, keert onmogelijk terug zonder de wetenschap dat Diego Armando Maradona er als God wordt beschouwd. Pluisje pingelde Napoli 25 jaar geleden naar de eerste landstitel en sinds de Argentijn bijna twee jaar geleden het leven liet, lijkt de rauwe stad er een 53ste beschermheilige bij te hebben. Dat blijkt overal in Napels, laat staan in de voetbaltempel die club en gemeente onmiddellijk na zijn dood naar hem vernoemden.

Op de stalen hekken en deuren om Stadio Diego Armando Maradona staan teksten gekalkt die naar de baltovenaar en zijn legendarische rugnummer 10 verwijzen: D10S (God) en D1EG0. Overal zijn stickers geplakt, bijvoorbeeld van Maradona die als een biddende priester staat afgebeeld. De tekst eronder: ‘Santo Diego’. Overigens zijn de eerste plakkertjes van de Georgische revelatie Khvicha Kvaratskhelia er ook te vinden.

Ook op de tribunes wappert de legende in alle vakken, in tekst of beeld op spandoeken. Als er één stadion is waar je ver voor de wedstrijd maar beter je plek kunt innemen in plaats van een biertje te nuttigen in de grachten, is dat bij Napoli wel. Niet zozeer omdat de koperen voetbalkathedraal met een blauwe sintelbaan en blauw-witte stoeltjes fraai in een nieuw jasje is gestoken, maar omdat de liefhebber tijdens de warming-up al het gevoel krijgt dat de grootheid tot leven is gewekt.

Historische blamage

Napolispelers komen op met het aanstekelijke Live is life, het lied waarop Maradona in 1989 zich al dansend, heupwiegend en jonglerend met de bal voorbereidt op een Europese halve finale tegen Bayern München. De beelden gingen en gaan nog altijd de wereld over. Op de curva’s brullen de supporters mee met Opus, net als meteen daarna het Olé, Olé, Olé van Rodrigo Bueno klinkt. Voor de moeder der warming-ups moet je in Napels zijn.

(Tekst gaat door onder de video)

En voor het voetbal tegenwoordig ook weer. Ajax kan er na de historische blamage tegen de Napolitaanse aanvalsmachine van vorige week (1-6) over meepraten. Niet dat Napoli, dat in 1990 de tweede en voorlopig laatste landstitel veroverde, nooit meer goed voetbal liet zien. De voorbije jaren deed de club best vaak en lang mee om het kampioenschap, maar de hoop op de hattrick vervloog als het voorjaar begon. Dit jaar valt Napoli helemaal aan in de geest van Maradona. Het elftal was de laatste tijd ongrijpbaar. Voor AC Milan, voor Liverpool en al helemaal voor Ajax.

In thuisduels wordt de speelse en ingespeelde ploeg van trainer Luciano Spalletti daarbij vooruitgeduwd door de temperamentvolle achterban. Vooral op Curva A en Curva B krijgen de stembanden geen minuut rust. Het zorgt voor een intense sfeer. Dat merkte Torino afgelopen zaterdag (3-1) al toen de onderste ring slechts half gevuld was. Maar dat was nog niets vergeleken met de orkaan die Ajax woensdagavond voor de kiezen krijgt, als Napoli in een uitverkocht huis het ticket voor de achtste finale van de Champions League wil veiligstellen.

Een shirtje van Maradona scoren is voor of na een wedstrijd een koud kunstje. Maar ook ver buiten het stadion ligt de meest aaibare voetbalgigant ooit overal in de stad nog voor het grijpen. Niet alleen in shirts, maar ook in kapelletjes, winkelnamen en schilderingen is de heilige status van Maradona terug te zien.

Menselijke god

Veel kleine, maar ook legio gigantische portretten van ‘Pluisje’ zijn door de jaren heen op de zijkant van verpauperde appartementen gekalkt. In 2017 in San Giovanni a Teduccio het grootste, over negen hoog met ‘Dios Umano’ (‘menselijke god’) als onderschrift.

Nog beroemder is het kunstwerk in Quartieri Spagnoli. De metersgrote Diego kijkt – voor zover zijn haardos dat toelaat – uit op tientallen shirts, posters, trofeeën, vlaggetjes van alle landen en een kapelletje.

Daarmee is de hoek in de ruige Italiaanse wijk met nauwe straatjes een soort bedevaartsoord geworden. Criminaliteit of niet, geen shirt wordt er bezoedeld of gestolen. Sterker nog, het worden er alsmaar meer.