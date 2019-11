Ajax wacht na winst Lille (0-2) een spannend sluitstuk in de Johan Cruijff Arena

Beeld AP

Ajax en Amsterdam kunnen zich opmaken voor een prachtig sluitstuk in Groep H van de Champions League. Op 10 december komt Valencia naar de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft aan een gelijkspel voldoende om de achtste finales te halen.

Hoe staan de zaken ervoor in de poule na de vijfde speelronde?

Ajax leidt de dans met 10 punten. Daarachter komen Chelsea en Valencia met 8 punten. Die twee teams speelden woensdagavond gelijk (2-2) in Spanje. Als Chelsea de laatste wedstrijd in eigen stadion niet wint van Lille, is Ajax al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Champions League. De laatste pouleduels beginnen overigens op hetzelfde tijdstip (21.00 uur).

En Lille?

Die club is na de nederlaag tegen Ajax uitgeschakeld in Europa. Ajax is dus sowieso verzekerd van Europese overwintering. Maar een doorstart in de Europa League zal als een teleurstelling worden ervaren, zeker na vorig seizoen.

Ajax moet die klus tegen Valencia kunnen klaren, toch?

Niet als Ajax zo speelt als tegen Lille. Via Hakim Ziyech kwam het elftal van trainer Erik ten Hag binnen twee minuten op voorsprong, maar de vorm van de dag ontbrak. Juist de spelers die Ajax het meest dacht te missen, Daley Blind en Joël Veltman, werden uitstekend vervangen. Centrale verdedigers Perr Schuurs en Lisandro Martínez waren de beste Ajacieden. Veel spelers waren slordig aan de bal, vooral in het eerste uur van de wedstrijd.

Ondertussen komt er maar geen einde aan een imposante reeks Europese uitwedstrijden van Ajax.

De teller staat op veertien ongeslagen duels op rij. Met dank ook aan Lille, dat een paar fraaie kansen om zeep hielp. Jonathan Bamba en Benjamijn André schoten op een paar meter van het doel van Andre Onana hoog over. Maar toch ook (weer) dankzij Ziyech, die veel fout deed, maar met een doelpunt én een assist het verschil maakte.

Een assist op Quincy Promes zeker?

Uiteraard. Een doelpunt volgens hetzelfde recept: Ziyech krulde de bal vanaf rechts met zijn linkerbeen naar de tweede paal, waar Promes uit de rug van Zeki Celik was gelopen en met één voetbeweging de 2-0 intikte. Iedereen weet wat er gaat gebeuren en tóch is het raak.