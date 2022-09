Ajax waarschuwt fans voor risico’s in Napels: ga niet in clubkleuren de straat op

Rellen tussen supporters van Napoli en Leicester City in september 2021. Beeld Getty Images

Ga niet in de rood-witte clubkleuren over straat in Napels en neem vooral geen kinderen mee naar Italië. Dat is de kern van de waarschuwing die Ajax afgeeft aan de supporters voor de uitwedstrijd in de Champions League. Het duel Napoli-Ajax staat voor 12 oktober op het programma.

In het verleden zijn uitsupporters vaker doelwit van geweldplegingen geweest in de Italiaanse stad. De harde kern van Napoli, momenteel koploper in de Serie A, worden gezien als zwaar agressief. Bij duels tegen onder andere Feyenoord, Leicester City en Inter zijn al rellen uitgebroken. Liverpool, ook actief in poule A van de Champions League, waarschuwde de eigen fans afgelopen maand ook al.

Met de bus

Voor Ajax reden genoeg om op voorzichtigheid te hameren. De supportersvereniging volgt de richtlijnen van de club. “Ik hoop dat iedereen zich netjes gedraagt,” zegt Fabian Nagtzaam als vertegenwoordiger van de Ajaxaanhang. “De sfeer kan daar zeer explosief zijn.”

Om de veiligheid te kunnen waarborgen worden supporters vanaf een verzamelplaats met de bus naar het Diego Armando Maradona Stadion gebracht. In totaal kunnen ruim 2700 fans mee.

