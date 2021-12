Ajax waarschijnlijk zonder Mazraoui tegen Feyenoord

Noussair Mazraoui in de wedstrijd tegen Sporting Portugal. Beeld AFP

“Ik heb daar ernstige twijfels over,” zei Ten Hag donderdag tijdens een persmoment. “Hij doet eerder niet dan wel mee, zoals ik het nu bekijk.” Mazraoui viel vorige week geblesseerd uit tijdens de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League (4-2). Hij miste zondag het verloren duel tegen AZ (1-2) en ontbrak woensdag ook in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht (4-0).

Rechtsback Mazraoui is dit seizoen een belangrijke pion in het aanvalsspel van Ajax. Hij trekt regelmatig mee naar voren en vormt een goed koppel met Antony. Zijn eerste vervanger Devyne Rensch blijft de laatste maanden verwijderd van het hoge niveau dat hij vorig seizoen haalde. “Maar zo’n wedstrijd als zondag tegen Feyenoord kan hem wel helpen,” zei Ten Hag. “Ik wil niet de behoudende Rensch van het duel met AZ zien. Tegen Willem II en tegen Barendrecht zag ik wel de Rensch die ik wil zien.”

Klassieker

Honderd jaar na de allereerste ‘klassieker’ trappen Feyenoord en Ajax zondag met evenveel punten af in een lege Kuip. Beide clubs hebben een puntje minder dan de nieuwe koploper PSV, dat zondag profiteerde van de misstappen van zowel Ajax als Feyenoord. Ten Hag was zondag na de nederlaag tegen AZ teleurgesteld in veel van zijn spelers, die dit seizoen al vaker de indruk wekten dat ze zich lastig kunnen opladen voor wedstrijden in de eredivisie. “Ze kwamen de afspraken niet na en hadden niet de wilskracht om fouten te herstellen. Dat was Ajax-onwaardig.”

Ten Hag ziet Feyenoord dit seizoen wel als een ploeg vechten. “Dat zie je ook aan de vele doelpunten die ze in de slotfase hebben gemaakt,” zei hij. “Ze hebben een goed collectief en een goede trainer. We kijken ernaar uit om onze krachten met hen te meten.”

Steven Berghuis

Voor Steven Berghuis is de ontmoeting tegen zijn oude ploeg extra bijzonder. Hij was vorig seizoen nog aanvoerder van Feyenoord en werd na zijn vertrek naar Ajax ernstig bedreigd. Berghuis viert zondag ook nog eens zijn dertigste verjaardag.

“We hebben dit seizoen al vaker over de wedstrijd tegen Feyenoord gesproken,” zei Ten Hag. “Steven weet wat hij moet doen.” Is het voor hem en heel Ajax nog een voordeel dat er geen publiek welkom is in De Kuip? “Dat weet ik niet, het is maar net hoe je met die rivaliteit omgaat. We kunnen er ook kracht uithalen.”

