Ajax waarschijnlijk met Brobbey tegen FC Groningen: ‘Hij is een echte spits’

Spits Brian Brobbey kan dit seizoen, mits fit, goud waard zijn voor Ajax. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Trainer Alfred Schreuder wilde zijn opstelling voor het eerste thuisduel van zijn ploeg in de nieuwe competitie nog niet prijsgeven. Maar afgelopen zaterdag zag hij zijn team pas afstand nemen van Fortuna Sittard nadat Brobbey was ingevallen en Dusan Tadic als aanvallende middenvelder was gaan spelen. “Pas toen ging het tempo omhoog en kregen we veel kansen,” zei hij. Binnen een kwartier werd duidelijk dat Brobbey veel veelzijdiger is dan de aanvoerder van de Amsterdammers. De spits loerde continu op zijn kans en koos positie voor de goal, terwijl Tadic zich meer liet uitzakken.

Brobbey is echter nog niet voldoende fit voor een hele wedstrijd. “Ik had hem het liefst eerder erbij gehad, omdat hij nu toch weer een lichte achterstand heeft,” zei Schreuder na Brobbey’s comeback in Oostenrijk. “Zijn power, zijn kracht... Er gebeurt wat als hij op het veld staat. Hij krijgt niet voor niets nummer 9. We hebben het volste vertrouwen in hem.”

‘Een echte spits

Tegen Groningen lijkt Brobbey vanaf het eerste fluitsignaal de kans te krijgen. “Misschien verklap ik nu te veel, maar hij moet nu wel langer dan 45 minuten gaan spelen. Hij is ook een echte spits. Die heb je soms nodig tegen defensieve ploegen,” zei Schreuder, die beseft dat hij ruim in zijn aanvallers en middenvelders zit. “Ik zal vaak goede spelers en grote namen teleur moeten stellen,” zei hij. “De concurrentie voorin en op het middenveld is toegenomen. Maar die keuzes horen bij mijn werk. Het is ook een enorme luxe.”

Calvin Bassey is geschorst voor het duel met FC Groningen. De nieuwe Mexicaanse rechtsback Jorge Sánchez is nog niet speelgerechtigd.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: