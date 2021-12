Ajax Vrouwen winterkampioen dankzij 2-0 overwinning op Feyenoord

Beeld Pro Shots / Remko Kool

De Amsterdammers zinden op sportieve wraak, nadat de eerste confrontatie, in Rotterdam, was geëindigd in een 4-1 overwinning voor Feyenoord. Naast prestige stond ook de koppositie in de Pure Energie Eredivisie voor Vrouwen op het spel.

Geen fans

Anders dan bij het eerste duel mochten er deze keer geen fans bij de wedstrijd aanwezig zijn en dus zaten op de tribune van De Toekomst enkel journalisten en reservespeelsters. Boven het stemgeluid van de speelsters klonk zo nu en dan het gebrom van een laaghangend vliegtuig. Ook binnen de lijnen bleef het spektakel uit.

Na een rommelige eerste helft, met veel onnodig balverlies bij beide partijen, was het aan het begin van de tweede helft aanvaller Romée Leuchter die de wedstrijd openbrak vanaf de penaltystip. Ajax kreeg de verdiende strafschop na een overtreding op Liza van der Most door Robine de Ridder. Amper drie minuten later was het opnieuw Leuchter die na een pass van Sherida Spitse de bal rustig in de verre hoek schoot.

Na de twee doelpunten ging Feyenoord op jacht naar de aansluitingstreffer, maar tevergeefs. Het bleef bij 2-0 waardoor de Amsterdammers de winterstop ingaan als koploper van de competitie. En dat na een wisselvallige eerste seizoenshelft waarbij het team van trainer Danny Schenkel kampte met een reeks aan blessures.

Vita van der Linden

Daar kwam zaterdag een kruisbandblessure van Vita van der Linden bij, haar tweede in haar carrière. “Heel verdrietig,” zei teamgenoot Eshly Bakker na afloop. Volgens de aanvaller was de tweede wedstrijd tegen Feyenoord nauwelijks te vergelijken met de eerste, toen de ploeg, zo zei ze, door een ‘diep dal’ ging. “Het was de eerste maanden van het seizoen vallen en opstaan. Als we wisten hoe dat zou komen, dan zouden we fluitend kampioen worden. Inmiddels weten we wel beter wat er van ons wordt verwacht. We spelen een stuk taakgerichter, zoals vandaag was te zien.”

Natuurlijk had ze de fans gemist. “Een eerste klassieker op eigen terrein is toch wel speciaal. En na de drukbezochte wedstrijd in Rotterdam had ik graag willen ervaren hoe het er vandaag bij ons had uitgezien.”

In de basis bij de Rotterdammers stond Samantha van Diemen. De 19-jarige verdediger speelde twee seizoenen in Amsterdam en maakte afgelopen zomer de overstap naar Feyenoord. Haar transfer ligt minder gevoelig dan in het mannenvoetbal. “Steven Berghuis krijgt de meest verschrikkelijke dingen naar zijn hoofd geslingerd, daar heb ik gelukkig geen last van. Bovendien, iedereen die het vrouwenvoetbal volgt weet waarom ik de overstap heb gemaakt. Bij Feyenoord speel ik elke minuut en het is een hele warme club.” Hoe neutraal ze die middag naar de mannenklassieker gaat kijken? Lachend: “In mijn oude kamer hangt nog een ingelijst Ajaxshirt. Maar ik heb vandaag met het Feyenoordlogo op de borst gespeeld, dus ik ga voor Feyenoord juichen.”

De Rotterdammers zakten door de nederlaag terug naar de vierde plaats. Ajax gaat aan kop, met 25 punten uit 12 wedstrijden. Daarna volgt Twente met 24 punten en op de derde plaats PSV met 23 punten.