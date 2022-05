Ajax vrouwen winnen in De Kuip van Feyenoord

De voetbalsters van Ajax winnen in De Kuip met 4-1 van Feyenoord. Het eerste zaterdagelftal van AFC moet vrezen voor degradatie en de handbalsters van VOC verliezen het eerste finaleduel om de landstitel van Venlo. Dat en meer in het wekelijkse rondje langs de velden.

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal



De amateurs van Ajax hebben in de strijd tegen degradatie een belangrijke overwinning behaald. Hoek werd thuis met 3-0 verslagen. Carlos Opoku (2) en Jip Bartels maakten de doelpunten. Door de zege zijn de amateurs van Ajax naar de vijftiende plaats gestegen in de zaterdag derde divisie. Die plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie om lijfsbehoud. Het verschil met ODIN’59 uit Heemskerk, dat op de veilige veertiende plaats staat, is met vier wedstrijden te gaan twee punten. De amateurs van Ajax spelen zaterdag in Ermelo tegen DVS ’33.

OFC heeft de kans laten liggen op gelijke hoogte te komen met koploper Gemert in de Derde Divisie Zondag. Gemert verloor thuis verrassend met 4-3 van EVV, maar OFC kwam in Oostzaan niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen GVV Unitas. Nummer twee OFC heeft daardoor met vier wedstrijden te gaan twee punten minder dan Gemert. Op de voorlaatste speeldag speelt OFC een uitwedstrijd in en tegen Gemert.

Het eerste zaterdagelftal van AFC moet vrezen voor degradatie uit de zaterdag eerste klasse A. De ploeg van coach Benno Nihom, die volgend jaar coach is van het eerste zondagelftal van AFC, staat drie wedstrijden voor het einde van de competitie op de laatste plaats. Dit weekeinde was Monnickendam met 1-0 te sterk. AFC moet in de laatste drie wedstrijden van het seizoen vier punten goed maken op Die Haghe, dat op een nacompetitieplaats staat. Kampioen WV-HEDW verloor in Wateringen met 3-0 van VELO.

Handbal

De handbalsters van VOC uit Amsterdam-Noord hebben de eerste wedstrijd om het kampioenschap van Nederland verloren. De regerend kampioen verloor thuis verrassend met 24-23 van Venlo. VOC had voor het finaleduel 25 wedstrijden op rij gewonnen. De laatste nederlaag was ook tegen Venlo. VOC speelde in sporthal Elzenhagen een slechte eerste helft en stond bij rust met 13-7 achter. In de tweede helft werd het toch nog spannend, maar Venlo hield stand. VOC moet komend weekeinde in Limburg de tweede wedstrijd winnen, anders wordt Venlo voor het eerst in de geschiedenis landskampioen. Bij een overwinning van VOC volgt een beslissingsduel in Amsterdam.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de Klassieker tegen Feyenoord met 4-1 gewonnen. Het was de eerste keer dat een wedstrijd in de vrouweneredivisie in De Kuip werd gespeeld. De Ajax vrouwen hadden een droomstart in Rotterdam. Door doelpunten van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant stond de ploeg van coach Danny Schenkel binnen een kwartier met 3-0 voor. Victoria Pelova maakte het vierde doelpunt voor Ajax en Kim Hendriks scoorde voor Feyenoord. Ondanks de overwinning is het landskampioenschap voor de voetbalsters van Ajax eigenlijk niet meer mogelijk. Koploper FC Twente kan op de laatste speeldag, op bezoek bij nummer twee Ajax, kampioen worden. Twente heeft drie punten meer en een veel beter doelsaldo dan de Ajax vrouwen. Alleen als de Amsterdamse ploeg met meer dan tien doelpunten verschil wint, is de landstitel voor Ajax.