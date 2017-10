Ajax vrouwen uitgeschakeld in Champions League

Het Italiaanse Brescia was woensdag op eigen veld met 2-0 te sterk voor de landskampioen. Thuis had Ajax vorige week met 1-0 gewonnen.



Ajax kwam in de 23e minuut op achterstand door een doelpunt van Katarzyna Daleszczyk. De Poolse schoot uit een hoekschop direct raak. Lang leek een beslissing in de reguliere speeltijd uit te blijven, maar zeven minuten voor tijd werd het 2-0 voor de thuisploeg uit een vrije trap. De Portugese Mónica Mendes was de maker van het beslissende doelpunt.



Het was voor het eerst dat Ajax aan de Champions League deelnam. Het elftal van trainer Benno Nihom bereikte het hoofdtoernooi door in de kwalificatie af te rekenen met het Estse Pärnu Jalgpalliklubi, het Letse Rigas FS en het Belgische Standard Luik.