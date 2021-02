Ajax Vrouwen plaatsen zich voor de finale van de Eredivisie Cup

Ajax speler Marjolijn van den Bighelaar. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Amateurvoetbal

Topscorer Yordi Teijsse gaat weg bij AFC. De 28-jarige aanvaller heeft een eenjarig contract getekend bij Kozakken Boys. De club uit Werkendam sloeg toe toen bekend werd dat AFC het contract met Teijsse niet zou verlengen. “Toen het bekend werd dat ik weg zou gaan bij AFC ging het rap’, aldus Teijsse op de website van Kozakken Boys. “Het klikt goed tussen mij en de trainer en Kozakken Boys is een mooie club met een geweldige aanhang. Ik denk dat we voor volgend seizoen een mooi team hebben staan.”

Teijsse voetbalde sinds 2018 bij AFC. Hij maakte in 63 wedstrijden 40 doelpunten en werd in zijn eerste seizoen meteen kampioen van de tweede divisie met de club. Teijsse speelde bij AFC samen met zijn tweelingbroer Kenny. Het is nog niet duidelijk waar de laatstgenoemde volgend seizoen speelt.

Basketbal

Het was een slechte week voor de basketbalsters van Lions. Na de forse nederlaag woensdag tegen Den Helder (93-62), kwam de club uit Landsmeer er dit weekeinde ook niet aan te pas tegen Binnenland: 92-63. Het zag er in Barendrecht in eerste instantie niet naar uit dat Lions een pak slaag zou krijgen.

Na het eerste kwart had Binnenland een nipte voorsprong: 21-19. In het vervolg van de wedstrijd liet Lions het echter vooral defensief afweten en werd dus kansloos verloren. De ploeg leek vooral Kim Hartman te missen. De routinier liep vorige week een zware knieblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie. Lions staat na de twee nederlagen op de vijfde plaats.

Hockey

De hockeyers van Pinoké hebben thuis met pijn en moeite de derby tegen Hurley gewonnen. Het werd in het Amsterdamse Bos 5-4. De wedstrijd kende een grillig scoreverloop. Pinoké nam een 2-0 voorsprong (doelpunten van Sebastien Dockier en Dennis Warmerdam), maar door een hattrick van voormalig Pinoké-speler Justin Reid-Ross en een doelpunt van Noam Sheridan draaide Hurley de rollen volledig om en kwam met 4-2 voor.

Door twee doelpunten van Belgisch international Dockier en een goal van Jannis van Hattum won Pinoké alsnog en staat het op de tweede plaats in de mannenhoofdklasse. De ploeg van coach Jesse Mahieu kende zo een uitstekend weekeinde. Pinoké had zaterdag al met 8-0 gewonnen van Tilburg en dat was een clubrecord.

De mannen van Amsterdam wisten na zeven wedstrijden zonder zege weer eens te winnen. Klein Zwitserland werd door doelpunten van Mirco Pruyser (2), Tanguy Cosyns en Brent van Bijnen met 4-2 verslagen.

Herstel Amsterdam

De hockeysters van Amsterdam hebben zich goed hersteld van de onverwachte nederlaag vorige week tegen HDM. De ploeg van coach Robert Tigges won beide wedstrijden in het dubbelweekeinde. Amsterdam was zaterdag in de derby tegen Hurley door doelpunten van Felice Albers, Michelle Fillet, Eva de Goede, Fay van der Elst en Maria Verschoor met 5-0 veel te sterk.

Laren werd zondag met 3-0 verslagen. Lauren Stam, Joy Haarman en Kimberly Thompson maakten de doelpunten. Pinoké won ook twee keer. Op zaterdag won de ploeg onder andere door twee doelpunten van Kelly Hoyng-Jonker met 4-1 van Victoria en zondag werd Hurley door doelpunten van Lisanne de Lange en Josephine Murray met 2-0 verslagen.

Pinoké staat na de overwinningen op de vijfde plaats, maar heeft slechts twee punten minder dan nummer vier HDM. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs. Amsterdam staat op de tweede plaats en Hurley is zevende.

Korfbal

Blauw-Wit heeft de uitwedstrijd bij het Friese LDODK na een 19-19 ruststand met 31-31 gelijkgespeeld. De ploegen waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd en bleven scoren. Blauw-Wit nam in de slotfase een 31-29 voorsprong, maar het was uiteindelijk oud-Blauw-Witspeler Christian Dekkers die 26 seconden voor tijd LDODK toch een punt bezorgde. Blauw-Wit blijft, ondanks het gelijkspel, gedeeld tweede op de ranglijst.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben zich door een 3-1 overwinning bij sc Heerenveen geplaatst voor de finale van de Eredivisie Cup. Liza van der Most, Marjolijn van den Bighelaar en Lucie Voňková maakten in Friesland de doelpunten voor de ploeg van coach Danny Schenkel. Ajax speelt in de finale tegen bekerhouder FC Twente. De club uit Enschede won na strafschoppen van PSV (1-1 na 90 minuten).