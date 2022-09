Ajax Vrouwen kan dromen van stunt tegen Arsenal

Ajax Vrouwen kan woensdagavond voor het eerst in de geschiedenis doordringen tot de poulefase van de Champions League. Het zou een sensatie zijn als de Amsterdammers Arsenal uitschakelen. Na de 2-2 in Engeland mag Ajax daar op hopen.

De thuiswedstrijd van Ajax Vrouwen tegen Arsenal is uitverkocht. De vraag is of de Engelsen onder de indruk zullen zijn van de ambiance in Zuidoost. Zelf speelden ze afgelopen weekend in het Emirates Stadium in Londen voor bijna 50.000 toeschouwers een competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (4-0 winst). Daarbij vergeleken vallen 2250 bezoekers op De Toekomst in het niet.

Het tekent het verschil tussen de Women’s Super League en de Vrouwen Eredivisie. De Nederlandse budgetten zijn niet te vergelijken met die van de Engelse clubs, waar talloze internationale sterren actief zijn. Ook op Europees niveau presteren Engelse clubs doorgaans veel beter. De laatste keer dat een Nederlandse club doordrong tot de poulefase van de Champions League was in 2006 toen amateurclub SV Saestum uit Zeist zich ervoor wist te plaatsen. Sindsdien wist geen enkele Nederlandse club de poulefase te bereiken. Ajax lukte het nog nooit. Arsenaldaaarentegen werd afgelopen seizoen in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld.

Gunstige uitgangspositie

Als Ajax er woensdag in slaagt zich te plaatsen, zou dat een prestatie van formaat zijn. En ook al zal Arsenal niet schrikken van een volle tribune op De Toekomst, de Engelsen zijn geenszins zeker van hun zaak, omdat ze vorige week in de heenwedstrijd op 2-2 bleven steken.

Vooral in de eerste helft speelden de Amsterdammers toen brutaal op de helft van de tegenstander. Na rust hadden ze het moeilijker, maar dankzij twee doelpunten van Romée Leuchter manoeuvreerden ze zich ogenschijnlijk in een gunstige uitgangspositie.

London days 💂‍♀️✨ pic.twitter.com/fJIdyaOIVt — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) 26 september 2022

Maar Arsenal heeft – in elk geval op papier – een sterkere selectie en Ajaxtrainer Suzanne Bakker is voorzichtig over de kansen van de thuisploeg. “Het is een finale, een wedstrijd op zich, de uitdoelpunten tellen niet meer dubbel zoals vroeger, we beginnen weer op 0-0. Het zou fantastisch zijn voor het Nederlandse voetbal als we Arsenal uitschakelen. En natuurlijk ook voor Ajax en de spelers, die dan verzekerd zijn van zes wedstrijden op het hoogste niveau.”

Veel lef

Bakker zegt niet verrast te zijn door het optreden op Engelse bodem van haar ploeg die in de vorige ronde Eintracht Frankfurt heeft uitgeschakeld. “We kunnen heel goed voetballen en hebben gestreden als team. De meiden hebben met heel veel lef gespeeld. Zeker in de eerste helft, toen we vaker op de helft van Arsenal waren dan ik had voorzien. We hebben ook een dosis geluk gehad, met twee ballen van Arsenal op de paal.”

Ajax Vrouwen probeert dezelfde dominante stijl te hanteren als de mannen, ook internationaal. Tegen Arsenal werden de ruimtes klein gehouden, waardoor bijvoorbeeld Vivianne Miedema tamelijk onzichtbaar bleef. Bakker: “We hebben ze vooraf geanalyseerd en getracht Miedema en andere sterke spelers zo min mogelijk in hun spel te laten komen.”

Het risico van een nieuwe topprestatie is wel dat spelers in het vizier komen van Europese topclubs en volgend seizoen over de grens voetballen. Bakker reageert gelaten: “Tja, dat is dan zo.”

Afscheid

Anderzijds kon Ajax het zich permitteren eind vorig seizoen afscheid te nemen van verdediger Stefanie van der Gragt, een vaste kracht in het Nederlands elftal die zelf nog in Amsterdam had willen blijven maar nu voor Inter Milan uitkomt. Ajaxmanager Daphne Koster is ervan overtuigd dat de huidige selectie genoeg kwaliteit bezit om haar vertrek op te vangen.

Diezelfde Koster is er in grote mate voor verantwoordelijk dat de club sinds dit seizoen in Bakker haar eerste vrouwelijke coach heeft. In 2018 kwam ze, ook al op voorspraak van Koster, naar Ajax waar ze verantwoordelijk werd voor het Ajax Vrouwen Talententeam.

In de eredivisie is Bakker nog een bezienswaardigheid, want op nieuwkomer Telstar na worden alle vrouwenteams gecoacht door mannen. In het buitenland is de situatie doorgaans niet veel anders. Op het EK stond slechts bij een handjevol landen een vrouw aan het roer.

“Het is nu eenmaal een kleinere vijver waarin je kunt vissen bij vrouwelijke coaches,” aldus Bakker. “Er zijn veel meer mannen met de vereiste diploma’s. Maar dat is het aan het veranderen.”