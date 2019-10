Ajax vrouwen hard onderuit in topper tegen PSV

Joelle Smits heeft de 1-0 voor PSV gescoord. Rechts een verslagen Kay-Lee de Sanders. In de Nederlandse vrouwencompetitie verliest Ajax met 4-1 van PSV. De wedstrijd wordt voor het eerst live uitgezonden. Beeld ANP

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de topper tegen PSV met ruim verschil verloren. Het werd op sportpark De Toekomst 4-1 voor de koploper uit Eindhoven. Desiree van Lunteren maakte het doelpunt voor Ajax, dat bij een 2-1 achterstand een doelpunt van Marjolijn van den Bighelaar, vanwege buitenspel, zag worden afgekeurd. Ajax staat na de nederlaag op de derde plaats in de vrouweneredivisie met zes punten minder dan PSV

Amateurvoetbal

JOS Watergraafsmeer heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren in de zondag hoofdklasse A. De ploeg van coach Cor ten Bosch ging bij Hoogeveen met 3-0 onderuit. Door het verlies staat JOS niet meer bovenaan in de zondag hoofdklasse A. De Amsterdammers hebben een punt minder dan nieuwe koploper SJC en bovendien een wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg uit Noordwijk.

De Dijk heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald in de zaterdag hoofdklasse B. Het werd tegen Berkum 2-1 voor de ploeg van coach Kees Oostermeijer. Mylan Polman maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Hussam Dowaah maakte het andere doelpunt voor De Dijk, dat door de overwinning geen laatste meer staat in de zaterdag hoofdklasse B. Swift blijft door een 1-0 overwinning op RKAV Volendam met Genemuiden koploper in de klasse van De Dijk.

AFC lijkt na een matige start van het seizoen de weg omhoog te hebben gevonden in de tweede divisie. De regerend kampioen won thuis met 4-0 van ASWH. Raily Ignacio en Yordi Teijsse maakten allebei twee doelpunten voor AFC, dat door de overwinning op doelsaldo is geklommen naar de vierde plaats op de ranglijst.

De amateurs van Ajax blijven in de onderste regionen staan in de zaterdag derde divisie. De ploeg van coach Yuri Rose verloor met 4-2 van koploper Sparta Nijkerk. Kenneth Misa-Danso en Ricardo Fransberg maakten de doelpunten voor Ajax dat op de vijftiende plaats staat.

OFC blijft door een 3-1 overwinning op Westlandia bovenin meedraaien in de zondag derde divisie. Bilal el Amrani, Daan Boerlage en Soufian Alkouili maakten de doelpunten voor OFC. Tim Freriks van OFC kreeg rood voor vermeend natrappen. De club uit Oostzaan staat op de vierde plaats met twee punten minder dan koploper HSC’21 dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Basketbal

De basketballers van Apollo leken in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord na drie kwarten op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe stond aan het begin van het vierde kwart met 54-50 voor. In het laatste kwart ging het alsnog mis. Apollo maakte nog maar zeven punten en verloor met 70-61. Berend Weijs werd met negentien punten topscorer bij Apollo.

Handbal

De handballers van het landskampioen Aalsmeer kennen een dramatische start van de BeNe-league. De ploeg verloor dit weekeinde thuis met 34-24 van het Belgische Initia Hasselt. Het was voor Aalsmeer al de zesde nederlaag in zeven duels. Alleen de Noord-Hollandse derby tegen Volendam werd gewonnen.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam hebben de derby bij Hurley nipt met 4-3 gewonnen. In de eerste helft leek er weinig aan de hand voor de ploeg van coach Santi Freixa. Door doelpunten van Tanguy Cosyns en Mirco Pruyser stond Amsterdam met 2-0 voor. Twee doelpunten van Matthew Willis en een goal van Noam Sheridan draaiden het duel echter volledig om en brachten Hurley een 3-2 voorsprong. Justin Reid-Ross en opnieuw Cosyns zorgden ervoor dat Amsterdam toch de punten mee naar huis nam. Pinoké verloor door een doelpunt vlak voor tijd thuis van HGC. Alexander Hendrickx maakte het doelpunt voor Pinoké. Het was al het tiende doelpunt in zes wedstrijden voor de Belg.

De vrouwen van Amsterdam boekten hun tweede overwinning van het seizoen. Victoria werd in Rotterdam met 6-1 verslagen.Michelle Fillet (twee). Eva de Goede (twee), Lauren Stam en Charlotte Vega maakten de doelpunten voor Amsterdam. Pinoké won door doelpunten van Kiki Rozemeijer en Kiki van Wijk met 2-0 van HGC en Hurley verloor in Eindhoven met 3-0 van Oranje-Rood.