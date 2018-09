Ajax-vrouwen door in Champions League

De Nederlandse kampioen had twee weken geleden de thuiswedstrijd met 2-0 gewonnen.



Evenals in Amsterdam nam Ajax in Tsjechië kort na de rust afstand van Sparta Praag, dat in de 27e minuut door een treffer van Christina Burkenroad op voorsprong was gekomen. Vanity Lewerissa kwam zowel in de 50e als 52e minuut tot scoren (1-2). De assists waren afkomstig van Ellen Jansen en aanvoerster Loïs Schenkel. Na die snelle dubbelslag kon Ajax het duel met vertrouwen uitspelen, al miste Kelly Zeeman in de slotfase nog wel een strafschop.



De loting voor de volgende ronde is op 1 oktober.



Barcelona

FC Barcelona revancheerde zich voor eigen publiek tegen FC Biik-Kazigoert uit Kazachstan: 3-0. Het uitduel had de Spaanse ploeg verrassend met 3-1 verloren. International Lieke Martens ontbrak in Kazachstan, maar speelde in Barcelona wel weer mee. Ze bracht de derde treffer op haar naam.



Ploeggenote Stefanie van der Gragt moest ook in de thuiswedstrijd toekijken. De international is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.