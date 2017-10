Ajax vrouwen beginnen aan eerste Champions League

Ajax heeft pas sinds 2012 een vrouwenelftal dat, zoals geschreven, in mei van dit jaar voor het eerst de landstitel pakte. Het kwalificatietoernooi waaraan het daardoor mocht deelnemen werd in augustus eenvoudig gewonnen. In drie wedstrijden scoorden de vrouwen elf keer en kreeg Ajax maar één doelpunt tegen.



In de Women's Champions League worden ploeg niet (zoals bij het mannelijke equivalent) eerst in groepen ingedeeld. Het toernooi gaat direct de knock-outfase in. Als er na de dubbele confrontatie met Brescia gunstig geloot wordt, denkt Nihom zomaar de kwartfinale te kunnen halen. "Maar als je Barcelona loot, weet je dat het lastig wordt", zegt hij tegen de NOS.



Tegen de Italianen acht hij de kansen van Ajax in ieder geval op fifty-fifty. "Het Brescia van nu is wel anders dan dat van vorig jaar. Juventus is ook met een vrouwenteam begonnen en veel speelsters zijn overgestapt."