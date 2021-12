Ajax vrouwen als koploper tegen Feyenoord

Een kunstgrasveld op sportpark de Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Beeld ANP XTRA

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax zijn weer koploper in de vrouweneredivisie. De ploeg van coach Danny Schenkel won de uitwedstrijd tegen vv Alkmaar met 4-1. Victoria Pelova, Eshly Bakker, Romée Leuchter en een eigen doelpunt van Alkmaar zorgden voor de overwinning van de Ajax vrouwen, die nu net als nummer twee Feyenoord 22 punten hebben. De voetbalsters van Ajax staan op de eerste plaats vanwege een beter doelsaldo en ze bovendien een wedstrijd minder hebben gespeeld dan de concurrent. Volgende week zondag staat de koppositie helemaal op het spel, want dan spelen de Ajax vrouwen op sportpark De Toekomst de Klassieker tegen Feyenoord. Clubtopscorer Marjolijn van den Biggelaar is dan zeker niet van de partij. De spits is zwanger en komt dit seizoen niet meer in actie.

Amateurvoetbal

Pieter Mulders is ook volgend seizoen coach van OFC uit Oostzaan. De 55-jarige trainer, die profvoetballer was bij Telstar, heeft zijn contract bij de club uit de zondag derde divisie met een jaar verlengd. Mulders is sinds dit seizoen coach bij OFC en hij presteert tot nu toe uitstekend. OFC is koploper in de zondag derde divisie en heeft ook de eerste periodetitel gewonnen. “We hebben dezelfde ambitie, we willen graag naar de Tweede Divisie en die doelstelling is ook haalbaar,” zei Mulders op Voetbal247.nl. “En ja, een goed huwelijk moet je in stand zien te houden, lijkt mij.”

Basketbal

Basketbalster Nadine Boesaart van Lions uit Landsmeer is met haar veertig jaar nu officieel de oudste speelster ooit in de vrouweneredivisie. De center, die altijd met nummer 12 heeft gespeeld, debuteerde 21 jaar geleden in het eerste team van Lions en speelde dit weekeinde tegen Sparks uit Groningen haar 532ste wedstrijd in de eredivisie. Daarmee is ze ook de speelster met de meeste wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland. Met Boesaart in de ploeg won Lions na een 47-24 voorsprong bij rust met 78-58 van het Groningse Sparks en blijft daardoor op de derde plaats staan in de vrouweneredivisie.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben in de vrouweneredivisie een ruime overwinning behaald op BFC. Het werd in het Limburgse Beek 39-20 voor de ploeg van coach Rachel de Haze. Nummer twee VOC lijkt daarmee klaar voor de topper komend weekeinde thuis tegen de nog ongeslagen koploper Venlo. Eerder dit seizoen leed VOC tegen de Limburgers de enige nederlaag tot nu deze competitie (30-23). Voor de topper komt VOC dinsdag nog in actie in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord tegen SEW uit Nibbixwoud.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben thuis met 17-14 verloren van LDODK. Dat terwijl Blauw-Wit in de eerste helft een voorsprong van vijf doelpunten had op de Friese ploeg. Na een time-out van LDODK veranderde de wedstrijd echter volledig. Bij rust was de voorsprong van Blauw-Wit nog maar een doelpunt: 11-10. In de tweede helft liet de aanval van de Amsterdammers het afweten en won LDODK dus uiteindelijk met 17-14. Blauw-Wit zakt door de nederlaag naar de vierde plaats met vier punten uit vier duels. Volgend weekeinde gaat Blauw-Wit op bezoek bij de nog puntloze hekkensluiter Dalto uit Driebergen.