Ajax vrijwel probleemloos naar halve finale beker

Ajax heeft zich hersteld van het verrassende puntenverlies van zondag in de eredivisie. Vier dagen na de spectaculaire 4-4 tegen sc Heerenveen, revancheerden de Amsterdammers zich tegen de Friezen in de kwartfinales van het nationale bekertoernooi.



Ajax won met 3-1 in de Johan Cruijff Arena en voegde zich daarmee bij AZ, Willem II en Feyenoord, die zich de voorbije dagen al plaatsten voor de halve finales.



Tot opluchting van de fans van Ajax keerde André Onana donderdag terug in het doel. De Kameroener kon wegens griep in de competitie niet meedoen en zijn vervanger Kostas Lamprou maakte geen beste indruk. De Griek werd donderdag zelfs uitgefloten toen zijn naam werd genoemd bij het bekendmaken van de basisploeg en reservespelers.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte er in een televisie-interview met FOX Sports donderdag geen geheim van dat de kans groot is dat Ajax deze transferperiode nog een extra doelman aan de groep toevoegt.



Onana kreeg in de eerste helft bijna niets te doen. Het spel speelde zich grotendeels af op de helft van Heerenveen. Na drie minuten was het al raak voor Ajax. Noussair Mazraoui zette zelf een aanval op, kreeg de bal terug en passeerde keeper Warner Hahn met een lage schuiver.



Plaatsje

Mazraoui is dit seizoen onder trainer Erik ten Hag normaal gesproken verdediger, maar tegen Heerenveen schoof hij door naar het middenveld. Rasmus Kristensen en Daley Blind fungeerden als vleugelverdedigers en in het centrum kreeg Lisandro Magallán een kans. De Argentijn, onlangs overgekomen van Boca Juniors, beleefde daarmee zijn officiële debuut. Naast Lamprou waren ook Daley Sinkgraven, Lasse Schöne en Kasper Dolberg hun plaats kwijtgeraakt.



Schöne kwam na een half uur toch in het veld. Mazraoui raakte na een duel met Lucas Woudenberg geblesseerd en liet zich vervangen. Op dat moment was het al 2-0 door een doelpunt van Donny van de Beek. De middenvelder nam in de 38ste minuut ook de 3-0 voor zijn rekening.



In de competitiewedstrijd vocht Heerenveen zich eerst terug van een achterstand van 3-1 en daarna ook nog van een achterstand van 4-3. Dit keer liet Ajax na een fout van Kristensen Heerenveen in de 84ste minuut weer terugkomen. Sam Lammers kon de spanning in de 89ste minuut terugbrengen, maar Onana stopte zijn strafschop.