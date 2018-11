Ajax vrijwel fit tegen Willem II

Coach Erik ten Hag weet alleen nog niet zeker of Maximilian Wöber op tijd fit is. De Oostenrijkse verdediger raakte eerder in de week licht geblesseerd. "Het is nog even afwachten'', aldus Ten Hag.



De laatste duels, die voor de beker tegen Go Ahead Eagles daargelaten, stond David Neres steeds buiten het elftal. "Natuurlijk verdient hij een plek in de basis'', zei Ten Hag over de Braziliaan.



"Maar dat geldt voor meer spelers en ik mag er steeds maar elf opstellen. Het is echter heel normaal dat een topclub meer dan elf basisspelers heeft. Iedereen moet accepteren dat hij er weleens naast staat.''