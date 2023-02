Ajax vond tegen Sparta de balans tussen aanvallen en verdedigen (4-0)

Kenneth Taylor maakte de 2-0 tegen Sparta. Beeld Getty Images

Hoe moeizaam was het spel van Ajax afgelopen donderdag in de Europa League tegen Union Berlin. Stroperig, behoedzaam, risicoloos en dus zouteloos. Kritiek was er op de opbouw van achteruit. De aanvoer naar de aanvallers, die wedstrijden kunnen beslissen, ontbrak.

Guus Hiddink was zaterdag te gast in het radioprogramma NH Sportcafé. De voormalige topcoach was donderdag in de Johan Cruijff Arena en had gezien dat het elftal van John Heitinga vooral centraal op het middenveld tekortschoot: Ajax mist een controlerende speler die óók, of misschien wel vooral, de kwaliteiten heeft van een spelverdeler. Een passer die het spel kan versnellen, efficiënt is aan de bal en het tactisch inzicht heeft om de regie te voeren. “Zoals Jordy Clasie die rol vervult bij AZ,” zei Hiddink.

Clasie was zaterdagavond opnieuw een van de beste spelers in de topper tegen Feyenoord, al verloor AZ met 2-1. Ajax kon zich daardoor na de overwinning op Sparta op de tweede plaats nestelen. Ook koploper Feyenoord beschikt met Orkun Kökcü (tegen AZ geschorst) over een controlerende middenvelder die een duidelijk stempel op zijn elftal drukt. Clasie en Kökcü zijn beiden niet groot, maar lengte, kracht en snelheid zijn voor die positie geen vereiste. Kijk naar de kleine Marco Verratti, de Italiaanse waakhond van de sterren van Paris Saint-Germain. Of Ramiz Zerrouki, de controlerende middenvelder van FC Twente, die niet de snelste is, maar met zijn inzicht en positionering de meeste plooien gladstrijkt en dominant aan de bal is. Zerrouki ontbrak gisteren tegen Go Ahead Eagles en prompt zakte subtopper Twente in Deventer door het ijs (0-2).

Complementair trio

Bij Ajax is Edson Álvarez de eerste man op die positie. Defensief is niets op de Mexicaanse international aan te merken, maar hij is geen stuwende kracht in de opbouw, zo werd tegen Union nog eens onderstreept. Tegen Sparta nam Kenneth Taylor die rol op zich en stond Álvarez in de verdediging. Na een weifelend begin gooide Taylor de schroom van zich af. Dat hij in de 27ste minuut voor de 2-0 zorgde, hielp hem in de wedstrijd te groeien.

Belangrijk was dat Ajax de balans vond tussen aanvallen en verdedigen. Want als de aanvoer naar de voorhoede wél vloeit – en dat deed het tegen Sparta – ligt er ook veel terrein braak voor de counter van de tegenstander. En in die val zijn de Amsterdammers dit seizoen al ontelbare keren gelopen.

Bij het samenstellen van het elftal is het vooral de kunst om drie voetballers bij elkaar te zetten die elkaar aanvullen: een controleur, een dribbelaar en een slimme loper. Denk aan het gouden Ajax met Edgar Davids, Ronald de Boer en Jari Litmanen. Of aan de ploeg die onder Erik ten Hag de halve finales van de Champions League haalde, met Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Donny van de Beek als complementair trio.

Uitstekende rolverdeling

Tegen Sparta was de rolverdeling uitstekend. Steven Berghuis strooide met passes, Taylor bewaakte de defensieve organisatie en loper Klaassen had nog geen zes minuten nodig om de ban te breken. Hij zocht bij een voorzet van Devyne Rensch slim de ruimte bij de tweede paal en legde de bal met een halve volley panklaar neer voor Dusan Tadic: 1-0. Taylor zelf zocht voor de 2-0 ook de ruimte achter de Rotterdamse afweer, hij werd op maat bediend door Tadic.

De aanvoerder, die uit een penalty de 3-0 maakte, zijn honderdste goal voor Ajax, werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Maar Taylor had die titel ook verdiend. Na het Europese duel met Union Berlin kreeg de jonge Ajacied flink wat kritiek te verduren toen hij als linkshalf grossierde in balverlies en flauwe tikkies opzij en terug. “Ik vond hem vandaag ijzersterk spelen,” zei Heitinga. “Kenneth bracht het spel in beweging, met en zonder bal. Ik denk dat hij op alle drie de posities op het middenveld kan spelen, dus ook als ‘nummer 6’, de controlerende rol.”

Meest waarschijnlijk is dat Álvarez donderdag in de return tegen Union Berlin op die positie zal spelen. Anders dan concurrenten Feyenoord en AZ heeft Ajax niet een vaste baas in de machinekamer. En zolang die zich niet aandient, zal Heitinga zoeken naar de beste formatie: “We kijken naar de tegenstander, naar wat een wedstrijd vraagt, maar ook naar de verschillende kwaliteiten van onze eigen spelers en wat op welk moment het beste bij elkaar past.”

