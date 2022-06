Ajax vindt ‘mooie plek’ voor eerbetoon aan Abdelhak Nouri: ‘Het is nu voor iedereen toegankelijk’

Abdelhak Nouri. Beeld EPA

Het meubel werd onthuld door algemeen directeur Edwin van der Sar en de vader van Nouri.

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenduel van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij hem ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax gaf later toe dat de medische zorg in de eerste fase op het veld niet adequaat is verlopen. De club erkende daarmee ook aansprakelijkheid als werkgever voor de gevolgen daarvan en trof eerder dit jaar een schikking van 7,8 miljoen euro met de familie.

Eerder maakte Ajax bekend dat het rugnummer 34 van Nouri aan de familie is gegeven en dat dat nummer alleen nog door een speler gebruikt zal worden als de familie daar toestemming voor geeft. Tevens blijft de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van de Ajax-opleiding overhandigt.