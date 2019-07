Ajax vindt geen alternatieve datum open dag

Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

De Amsterdammers zouden hun supporters eigenlijk donderdag ontvangen in de Johan Cruijff Arena, maar vanwege de voorspelde extreme hitte werd maandag al besloten om het evenement op die dag te schrappen. Clubs gebruiken hun open dag altijd onder meer om de spelers voor te stellen aan het publiek.

Ajax voerde dinsdag intensief overleg met alle betrokken partijen, maar zij slaagden er vanwege ‘operationele redenen’ niet in een alternatieve datum te vinden. De landskampioen en bekerwinnaar gaat nu op zoek naar een andere invulling van de fandag, die mogelijk later in het seizoen op een aangepaste manier alsnog kan worden gehouden.

Voor de ploeg van trainer Erik ten Hag begint het seizoen zaterdag met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Daarna volgen de duels elkaar al weer snel op, onder meer in de voorrondes van de Champions League.