Ajax viert afterparty tegen Fortuna Sittard (4-0)

Het elftal van trainer Erik ten Hag hield zich eenvoudig in de titelrace en kan de achterstand op koploper PSV woensdag tot twee punten verkleinen als het uitgestelde duel met PEC Zwolle wordt gewonnen.



De spelers en supporters van Ajax moeten zich op een soort van afterparty gewaand hebben in de Johan Cruijff Arena. Voor de wedstrijd verschenen de vier doelpunten tegen Real nog eens uitbreid op de grote schermen van het stadion.



Kreten van bewondering galmden door het stadion. Het leek wel of de fans de goals voor het eerst zagen.



Vermakelijk

De voetballers van Ajax wisten zich aardig op te laden voor het duel met de Limburgse nummer veertien van de eredivisie. De kersverse kwartfinalist van de Champions League speelde vooral voor rust gedreven en slaagde er aardig in het publiek te vermaken.



Al na vier minuten leidde Ajax met 1-0. Dusan Tadic kreeg de bal zo maar voor zijn voeten gekopt door Michael Pinto, de linksback van Fortuna. Na een geplaatst schot mocht de Serviër zijn zeventiende competitietreffer vieren. Gelet op de vele hachelijke momenten voor het eigen doel mocht Fortuna niet mopperen dat het met een achterstand van 2-0 de rust haalde.



Neres

David Neres, afgelopen week voor het eerst uitgenodigd voor de Braziliaanse nationale ploeg, scoorde op aangeven van Hakim Ziyech: 2-0. Met dank aan doelpunten van opnieuw Neres en Tadic in de tweede helft evenaarde Ajax een oud record uit de eredivisie.



De club heeft nu net als in 1967 in zes thuisduels op rij minimaal vier keer gescoord. Als Ajax zo op schot blijft, dan komt het zelfs in de buurt van een andere beste prestatie. De club beëindigde het seizoen 1966/1967 met 122 doelpunten. Dat is nog steeds een record in de eredivisie.



Nieuwe week

Trainer Erik ten Hag vond na de zege van Ajax op Fortuna Sittard niet dat zijn ploeg een bijzondere week goed had afgesloten. "We zijn juist sterk aan een nieuwe week begonnen", blikte hij vooruit. "Dit was een goede start van een week waarin we ook nog tegen PEC Zwolle en AZ spelen."



"We speelden in een hoog tempo en kregen veel kansen", zag Ten Hag, "We scoren ook tweemaal, maar daarna werden we toch een beetje lichtzinnig. Lichtzinnig in verdedigen en lichtzinnig aan de bal."



China

"Uiteindelijk maken we vier doelpunten, maar in mijn ogen hadden we er minimaal zes moeten maken", maakte Ten Hag van de gelegenheid gebruik om zijn spelers op scherp te zetten. "Komende week treffen we met PEC Zwolle en AZ ook betere tegenstanders."



Ten Hag was ook lovend over Neres. "International worden is bijzonder, maar international van Brazilië worden is helemaal bijzonder", zei Ten Hag. "Dat was hem waarschijnlijk nooit gelukt als hij in de winterstop naar China was vertrokken."