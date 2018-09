Ajax viel zaterdagavond aan en FC Groningen verdedigde

En nu dus helemaal?

Een 3-0 nederlaag in een uitwedstrijd tegen Ajax zal hem niet zwaar worden aangerekend. En met de destructieve tactiek bleef Groningen nog lang redelijk overeind. De tweede treffer van Ajax viel pas in de 66ste minuut.



Wie zorgde voor dat bevrijdende doelpunt?

De vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Klaas-Jan Huntelaar. Topscorer van Ajax dit seizoen in de eredivisie met 6 goals in 5 duels. Hij maakte ook de 1-0, voor rust uit een penalty. Dat was een goal met een gouden randje. Want?Het was zijn 250ste competitietreffer als profvoetballer. Doelpunten gemaakt in 4 landen: Nederland, Italië, Spanje en Duitsland.



En de 3-0?

Dat was een kleine toegift van het duo Hakim Ziyech/Dusan Tadic. Die eerste maakte zich met een prachtige passeerbeweging los van tegenstander Tim Handwerker, maar zijn voorzet, hard, laag en met buitenkant links vanaf de rechterflank gegeven, was nog mooier. Tadic kon de bal simpel intikken.



