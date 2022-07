Ajax verzekert zich van komst Wijndal: ‘Hij zit nog niet aan zijn top’

Owen Wijndal liet zelf weten een overgang naar Ajax te zien zitten. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Critici zullen zeggen: spelers van AZ slagen niet of slechts ten dele bij Ajax. Nemanja Gudelj, Kolbeinn Sigthórsson, Nick Viergever, Demy de Zeeuw en Mounir El Hamdaoui beleefden na hun tijdperk in Alkmaar een lastige periode in Amsterdam. Het zal Owen Wijndal niet deren. Hij barst van het zelfvertrouwen. ‘Ik ben de beste linksback van Nederland,’ zo kopte weekblad Voetbal International een interview met de Zaandammer in mei 2021.

In het artikel zelf maakte hij nog wel een kanttekening: Daley Blind was misschien beter op zijn positie, maar die was toch eigenlijk meer een centrale verdediger. Maar Nicolás Tagliafico en PSV’er Phillipp Max? Nee, daar deed hij echt niet voor onder.

Brutaaltje

Het is Wijndal ten voeten uit. “Een brutaaltje, een beetje ondeugend,” zegt Martin Haar. “Een voetballer met flair van: kom maar op. Maar een geweldige jongen om mee te werken.”

Haar kan het weten. Hij was twee jaar zijn trainer en coach bij Jong AZ. En hij maakte de verdediger mee bij het eerste elftal. Wijndal debuteerde op 4 februari 2017 tegen PSV. Haar: “Owen is gegroeid in al die jaren. Hij heeft de drive en de inhoud om elke keer maar weer op te komen aan die zijlijn. Zijn aanvallende rendement is hoog. Dat wordt op die positie steeds belangrijker in het moderne voetbal. Maar vergis je niet: Owen is ook een goede verdediger. Spijkerhard als het moet. Een winnaar in de duels.”

Wijndal was na vijf jaar in de A-selectie van AZ toe aan een stap omhoog. Hij liet zelf weten een overgang naar Ajax te zien zitten. Toch verlengde hij onlangs zijn contract bij AZ, met de afspraak dat de club mee zou werken als hij een transfer zou kunnen maken. Hij verkast nu voor 10 miljoen euro naar Ajax. Haar: “Typisch Owen, dat hij het ook belangrijk vindt dat AZ nog wat aan hem verdient. Hij heeft een groot deel van zijn opleiding hier genoten. Het is mooi als je zo afscheid kunt nemen.”

Uitdagen

Bij Ajax gaat de technische leiding ervan uit dat Tagliafico deze zomer naar een andere club vertrekt. Blind was afgelopen seizoen de linksback, maar hij kan ook centraal in de defensie en op het middenveld spelen.

Volgens Haar kan Wijndal nog beter worden dan hij nu is. “Owen moet uitgedaagd worden. Hij zit nog niet aan zijn top. Kijk naar Denzel Dumfries die van PSV naar Internazionale ging. Die is ook in één jaar op alle vlakken vooruitgegaan. Owen is een vechter. Zijn mentaliteit is die van een topsporter. Hij zal zich vastbijten en aanpassen aan een hoger niveau.”

Haar vervolgt: “Vroeger zat ik hem wel eens achter zijn vodden. Dan zei hij: ‘Rustig trainer, over een paar jaar loop ik toch in dat witte shirt van Real Madrid.’ Altijd met een lach, hoor. Hij is een leuke gozer. En altijd zichzelf gebleven, dat vind ik een mooie eigenschap.”

Qatar

Wijndal kon ook naar het buitenland, zowel in Italië als Engeland waren topclubs in hem geïnteresseerd. Maar zijn voorkeur ging al die tijd uit naar Ajax. Hij kent veel spelers in de club vanuit Jong Oranje en Oranje. Wijndal heeft zijn zinnen gezet op het WK eind dit jaar in Qatar.

Na Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs maakt nu ook Wijndal een volgende stap in zijn loopbaan. Ze maakten allemaal deel uit van de lichting die onder Haar en met Jong AZ kampioen werd van de tweede divisie. “Tegen clubs als Katwijk en Quick Boys, met van die zeebonken in de ploeg. Onze jongens haalden hun schouders erover op. Lieten de bal gaan en waren slimmer en sneller. Het is mooi dat Owen nu ook weer een stap maakt. Ik gun hem het beste.”