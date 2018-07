Ajax verwelkomt Blind: 'Daley's coming home'

De club betaalt een transfersom van 16 miljoen euro aan Manchester United, zo werd maandag bekendgemaakt. Blind is daarmee de duurste aankoop ooit van Ajax.



Dinsdag werd de transfer van Blind afgerond, zo meldt Ajax. Hij heeft een contract getekend voor vier seizoenen, tot en met 30 juni 2022.



De 28-jarige Amsterdammer verhuisde in 2014 voor 17,5 miljoen euro van Ajax naar Manchester United.



Debuuteerde in 2008

Hij kwam afgelopen seizoen niet veel in actie voor de ploeg van manager José Mourinho. Hij wilde mede daarom graag terug naar Ajax, om weer veel aan spelen toe te komen en zodoende in beeld te blijven voor het Nederlands elftal.



Daley Blind speelde 141 wedstrijden voor Manchester United. Hij won met de ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.



Blind debuteerde voor Ajax in december 2008. Hij kwam tot dusver in 143 duels voor de Amsterdamse ploeg in actie. Met Ajax werd hij vier keer kampioen: in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won de Blind tevens de Johan Cruijff Schaal.